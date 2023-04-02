Россия потеряла более 174 тысяч военных: Генштаб подсчитал потери Кремля в Украине (инфографика)
Согласно подсчетам Генштаба ВСУ, оккупанты за год войны потеряли 279 средств ПВО, 306 самолетов и 291 вертолет. Также были уничтожены 18 кораблей противника, среди которых флагман Черноморского флота — крейсер "Москва".
Украинские военные за год полномасштабной войны с РФ ликвидировали более 174 тысячи российских военных. Соответсвующую информацию 2 апреля опубликовал Генштаб ВСУ.
Потери противника в Украине по состоянию на 2 апреля составили 174550 убитыми.
Кроме того российские оккупанты безвозвратно потеряли:
- 3618 танков;
- 6986 бронированных машин;
- 2687 артиллерийских систем;
- 527 реактивных систем залпового огня;
- 279 средств ПВО;
- 306 самолетов;
- 291 вертолет;
- 2249 беспилотных летальных аппарата;
- 911 крылатых ракет;
- 18 кораблей и катеров;
- 5537 машин и автоцистерн.
Более 500 военных ВС РФ: успехи ВСУ за прошедшие сутки
За сутки украинские военные ликвидировали 560 российских военных. Соответсвующую информацию 2 апреля опубликовал Генштаб ВСУ.
Кроме того бойцы ВСУ уничтожили два танка противника, пять боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем и один беспилотник оперативно-тактического уровня.
Таким образом, начиная с 24 февраля 2022 года, ВСУ ликвидировали 174 550 кадровых российских военных и наемников, воюющих за интересы РФ.
Также по информации Генштаба ВСУ украинские военные за сутки отбили 70 атак ВС РФ. "Горячее" всего было на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
"За прошедшие сутки, благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника, было отражено более 70 атак противника на указанных направлениях. Самыми горячими остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка", — говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, по состоянию на 28 марта 2023 года украинские военные ликвидировали более 2 тысяч офицеров ВС РФ. По опубликованной расследователями информации, за 13 месяцев российско-украинской войны ВСУ ликвидировали даже четырех генерал-майоров Вооруженных сил РФ.
Также мы информировали о том, что ВС РФ меняют тактику обстрелов. Спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов объяснил, что у противника осталось очень мало иранских беспилотников и высокоточных ракет. Кроме того у российских военных изменились цели для массированного поражения.