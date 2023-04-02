Россия потеряла более 174 тысяч военных: Генштаб подсчитал потери Кремля в Украине (инфографика)

Согласно подсчетам Генштаба ВСУ, оккупанты за год войны потеряли 279 средств ПВО, 306 самолетов и 291 вертолет. Также были уничтожены 18 кораблей противника, среди которых флагман Черноморского флота — крейсер "Москва".

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Украинские военные за год полномасштабной войны с РФ ликвидировали более 174 тысячи российских военных. Соответсвующую информацию 2 апреля опубликовал Генштаб ВСУ.

Потери противника в Украине по состоянию на 2 апреля составили 174550 убитыми.

Кроме того российские оккупанты безвозвратно потеряли:

3618 танков;

6986 бронированных машин;

2687 артиллерийских систем;

527 реактивных систем залпового огня;

279 средств ПВО;

306 самолетов;

291 вертолет;

2249 беспилотных летальных аппарата;

911 крылатых ракет;

18 кораблей и катеров;

5537 машин и автоцистерн.

Более 500 военных ВС РФ: успехи ВСУ за прошедшие сутки

За сутки украинские военные ликвидировали 560 российских военных. Соответсвующую информацию 2 апреля опубликовал Генштаб ВСУ.

Кроме того бойцы ВСУ уничтожили два танка противника, пять боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем и один беспилотник оперативно-тактического уровня.

Таким образом, начиная с 24 февраля 2022 года, ВСУ ликвидировали 174 550 кадровых российских военных и наемников, воюющих за интересы РФ.

Также по информации Генштаба ВСУ украинские военные за сутки отбили 70 атак ВС РФ. "Горячее" всего было на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"За прошедшие сутки, благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника, было отражено более 70 атак противника на указанных направлениях. Самыми горячими остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, по состоянию на 28 марта 2023 года украинские военные ликвидировали более 2 тысяч офицеров ВС РФ. По опубликованной расследователями информации, за 13 месяцев российско-украинской войны ВСУ ликвидировали даже четырех генерал-майоров Вооруженных сил РФ.

Также мы информировали о том, что ВС РФ меняют тактику обстрелов. Спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов объяснил, что у противника осталось очень мало иранских беспилотников и высокоточных ракет. Кроме того у российских военных изменились цели для массированного поражения.