Росія втратила понад 174 тисячі військових: Генштаб підрахував втрати Кремля в Україні (інфографіка)

Згідно з підрахунками Генштабу ЗСУ, окупанти за рік війни втратили 279 засобів ППО, 306 літаків та 291 вертоліт. Також було знищено 18 кораблів супротивника, серед яких флагман Чорноморського флоту — крейсер "Москва".

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Українські військові за рік повномасштабної війни з РФ ліквідували понад 174 тисячі російських військових. Відповідну інформацію 2 квітня опублікував Генштаб ЗСУ.

Втрати противника в Україні станом на 2 квітня склали 174 550 вбитими.

Крім того, російські окупанти безповоротно втратили:

3618 танків;

6986 броньованих машин;

2687 артилерійських систем;

527 реактивних систем залпового вогню;

279 засобів ППО;

306 літаків;

291 вертоліт;

2249 безпілотних летальних апаратів;

911 крилатих ракет;

18 кораблів та катерів;

5537 машин та автоцистерн.

Понад 500 військових ЗС РФ: успіхи ЗСУ за минулу добу

За добу українські військові ліквідували 560 російських військових. Відповідну інформацію 2 квітня опублікував Генштаб ЗСУ.

Крім того, бійці ЗСУ знищили два танки противника, п'ять бойових броньованих машин, сім артилерійських систем і один безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Таким чином, починаючи з 24 лютого 2022 року, ЗСУ ліквідували 174 550 кадрових російських військових та найманців, які воюють за інтереси РФ.

Також, за інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові за добу відбили 70 атак ЗС РФ. "Найгарячіше" було на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах.

"За минулу добу, завдяки організованим та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, а також особистій мужності кожного захисника, було відбито понад 70 атак противника на зазначених напрямках. Найгарячішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, станом на 28 березня 2023 року українські військові ліквідували понад 2 тисячі офіцерів ЗС РФ. За опублікованою розслідувачами інформацією, за 13 місяців російсько-української війни ЗСУ ліквідували навіть чотирьох генерал-майорів Збройних сил РФ.

Також ми інформували про те, що ЗС РФ змінює тактику обстрілів. Спікер ГУР Міноборони України Андрій Юсов пояснив, що у противника залишилося дуже мало іранських безпілотників та високоточних ракет. Крім того, у російських військових змінилися цілі для ураження.