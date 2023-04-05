"Тылы - на ладони": командир группы аэророзведки показал кадры оккупированного Донецка (видео)

По словам Роберта "Мадяра" Бровди, украинские военные видят практически все, что происходит в оккупированном Донецке.

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4 апреля командир группы аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровди показал детальные кадры оккупированного Донецка. На них можно в подробностях рассмотреть город, а также стадион "Донбасс Арена". Ролик "Мадяр" опубликовал у себя в Telegram.

"Соскучились? ДОНЕЦК 4 апреля 2023г. Видео мотивационное. Тылы червей — на ладони. Глаза 59 ОМПБр всегда и все видят", — написал Бровди в подписи к видео.

Также в ролике "Мадяр" говорит, что Донецк который год захвачен российскими оккупантами. Однако они должны помнить, что ВСУ уже "очень близко" и видят практически все, что происходит в городе.

Роберт "Мадяр" Бровди показал детальные кадры оккупированного Донецка

Также 4 апреля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов заявил, что в военной разведке знают о провалах россиян. По данным ГУР Минобороны, в Украине ликвидированы почти 175 тысяч оккупантов и передовые образцы военной техники. Командование врага вынужденно постоянно менять даты захвата Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, сообщалось, что 3 апреля руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сказал, что бойцам ВСУ удалось занять выгодные позиции на Донецком направлении. Противник пытался безуспешно отбить занятые украинскими защитниками позиции, для чего направил подразделения спецназа. В итоге вражеские отряды попали под огонь нашей артиллерии.