Оперативный успех: бойцам ВСУ удалось занять выгодные позиции на Донецком направлении

Полковник Алексей Дмитрашковский отметил, что противник пытался безуспешно отбить занятые украинскими защитниками позиции, для чего направил подразделения спецназа. В итоге вражеские отряды попали под огонь нашей артиллерии.

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Украинским защитникам за минувшие сутки удалось достичь некоторых оперативных успехов на Донецком направлении и занять несколько стратегически выгодных позиций, сообщил 3 апреля в эфире телемарафона руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

По его словам, российские оккупанты направили на подкрепление подразделения специального назначения, один из которых попал под обстрел украинских артиллеристов, после чего в бой вступили наши пехотинцы.

"Наблюдаются определенные оперативные успехи наших военных на Донецком направлении. То есть некоторые позиции наши военные заняли. Заняли стратегически более выгодные места. Однако появились спецподразделения, которые начали вчера маневрировать. Один из таких подразделений попал под огонь нашей артиллерии", — рассказал Дмитрашковский.

Полковник пояснил, что эти спецподразделения очутились на данном направлении не просто так, а чтобы отбить утерянные позиции. Но на данный момент вернуть их противнику не удалось.

Кроме того стало известно, что подразделения 155-ой и 200-ой бригад противника, которые понесли значительные потери в живой силе и технике, в конечном итоге были отведены от линии фронта, чтобы дать время на восстановление.

Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский 3 апреля опроверг информацию о захвате оккупантами Бахмута. По его словам, натиск противника ослабевает, поэтому он пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута.

Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины показали кадры боев в Бахмуте. На кадрах украинские защитники продолжают удерживать позиции в городе, что опровергает заявления руководителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина о боях вокруг здания городской администрации.