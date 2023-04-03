"Это наша земля": Сырский опроверг заявления РФ о захвате Бахмута

По словам генерала-полковника, украинские защитники продолжают выполнять поставленную перед ними задачу и борются за населенный пункт на Донбассе. Враг тем временем продолжает слабеть, поэтому и выдумывает новые фейки.

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Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский вновь посетил Бахмутское направление и опроверг фейки, которые исходят из уст российской пропаганды. Об этом он написал в собственном Telegram-канале в понедельник, 3 апреля.

По его словам, он находится в постоянном сотрудничестве с подразделениями, которые ежедневно держат оборону самых горячих участках фронта. В частности, речь идет о городе Бахмут в Донецкой области, где в последние месяцы ситуация особо сложная.

"Встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости "вагнеровцев" и русских десантников. Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута", — говорится в сообщении.

Правда сильно отличается от того, что говорят российские пропагандисты. ВСУ успешно выполняют свою работу и не дают противнику продвинуться вперед. От действий каждого украинского защитника зависит движение вперед нашей армии, и это обязательно случится.

"Мы их преодолеем. Это наша земля. А Бахмут – это Украина! Слава нашим героям!", — подытожил Александр Сырский.

Захват Бахмута ВС РФ: что они говорят об этом

В понедельник, 3 апреля появилось сообщение от владельца ЧВК "Вагнер" о том, что его бойцам "юридически" удалось оккупировать Бахмут. Он опубликовал ролик с флагом их формирования над городской администрацией, которая полностью разрушена. По словам россиянина, ВСУ были вынуждены отойти на запад города.

Напомним, 3 апреля бойцы ВСУ потроллили Пригожина из-за заявлений о взятии Бахмута. Украинские военные опровергли заявления главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина о взятии под контроль города Бахмут, назвав такие слова "совковым менталитетом".