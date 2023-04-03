"Артемовск может и взял": бойцы ВСУ потролили Пригожина из-за заявлений о взятии Бахмута (видео)

Украинские военные опровергли заявления главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина о взятии под контроль города Бахмут, назвав такие слова "совковым менталитетом".

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Украинские защитники, защищающие город-крепость Бахмут в Донецкой области, высмеяли заявления "повара Путина" Евгения Пригожина о "юридическом взятии города". Видео к украинцам, чтобы те не верили фейкам, они выложили в сети. Фокус.

"Там Пригожин запустил видосик, о том, что он взял ">Артемовск, сфоткавшись возле какого-то админздания. Друзья, ну Артемовск может он и взял, но Бахмут — нет, Бахмут стоит, Бахмут держится. Учитывая что совковый менталитет, они думают, что захватив какое-то админздание, они будут контролировать весь город, или город станет их... не знаю, что у них в голове. Мы продолжаем уничтожать нечисть и мы будем это делать, пока будем живы, а жить мы планируем долго. Слава Украине!", — сказал боец.

Сегодня, 3 апреля, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что слова главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о боях вокруг здания городской администрации и взятии под контроль Бахмута "вагнеровцами", не соответствуют действительности. Череватый добавил, что ВС РФ до этого еще "очень далеко".

2 апреля Евгений Пригожин заявил о взятии под "юридический контроль" Бахмута, мол, его наемники захватили здание городской администрации.

2 апреля в Минобороны Украины сообщали, что Россия в Бахмуте, кроме "вагнеровцев", начала привлекать десантников ВС РФ, а ситуация в городе Бахмут остается напряженной, и украинским защитникам в сложных условиях приходится останавливать продвижение врага.