"Артемівськ може й захопив": бійці ЗСУ потролили Пригожина через заяви про взяття Бахмута (відео)

Українські воєнні спростували заяви очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про взяття під контроль міста Бахмут, назвавши такі слова "совковим менталітетом".

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Українські захисники, які захищають місто-фортецю Бахмут на Донеччині, висміяли заяви "повара Путіна" Євгена Пригожина про "юридичне взяття міста". Відео до українців, щоб ті не вірили фейкам, вони виклали в мережі, передає Фокус.

"Там Пригожин запустив відосик, про те, що він взяв Артемівськ, сфоткавшись біля якоїсь адмінбудівлі. Друзі, ну Артемівськ може він і взяв, але Бахмут — ні, Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Враховуючи совковий менталітет, вони думають, що якщо захопити адмінбудівлю, вони будуть контролювати все місто, чи місто стане їхнім… не знаю, що в них в голові. Ми продовжуємо нищити нечисть і ми будемо це робити, поки будемо живі, а жити ми плануємо довго. Слава Україні!", — сказав боєць.

Сьогодні, 3 квітня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що слова очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про бої навколо будівлі міської адміністрації та взяття під контроль Бахмута "вагнерівцями", не відповідають дійсності. Череватий додав, що ЗС РФ до цього ще "дуже далеко".

2 квітня Євген Пригожин заявив про взяття під "юридичний контроль" Бахмута, мовляв, його найманці захопили будівлю міської адміністрації.

2 квітня в Міноборони України повідомляли, що Росія в Бахмуті крім "вагнерівців" почала залучати десантників ЗС РФ, а ситуація в місті Бахмут залишається напруженою, і українським захисникам у складних умовах доводиться зупиняти просування ворога.