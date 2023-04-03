"Це наша земля": Сирський спростував заяви РФ про захоплення Бахмута

За словами генерала-полковника, українські захисники продовжують виконувати поставлене перед ними завдання та борються за населений пункт на Донбасі. Ворог тим часом продовжує слабшати, тому й вигадує нові фейки.

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Командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський знову відвідав Бахмутський напрямок і спростував фейки, що виходять із вуст російської пропаганди. Про це він написав у своєму Telegram-каналі в понеділок, 3 квітня.

За його словами, він перебуває у постійній співпраці з підрозділами, які щодня тримають оборону найгарячіших ділянках фронту. Зокрема, йдеться про місто Бахмут на Донеччині, де в останні місяці ситуація особливо складна.

"Зустрівся з солдатами та командирами, які зруйнували міф про непереможність "вагнерівців" та російських десантників. Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими та новими фейками про взяття Бахмута", — йдеться у повідомленні.

Правда дуже відрізняється від того, що говорять російські пропагандисти. ЗСУ успішно виконують свою роботу і не дають супротивникові просунутися вперед. Від дій кожного українського захисника залежить рух уперед нашої армії, і це обов'язково станеться.

"Ми їх подолаємо. Це наша земля. А Бахмут — це Україна! Слава нашим героям!", — підсумував Олександр Сирський.

Захоплення Бахмута ЗС РФ: що вони говорять про це

У понеділок, 3 квітня, з'явилося повідомлення від власника ПВК "Вагнер" про те, що його бійцям "юридично" вдалося окупувати Бахмут. Він опублікував ролик із прапором їх формування над міською адміністрацією, яка повністю зруйнована. За словами росіянина, ЗСУ були змушені відійти на захід міста.

Нагадаємо, 3 квітня бійці ЗСУ потролили Пригожина через заяви про взяття Бахмута. Українські військові спростували заяви голови ППК "Вагнер" Євгена Пригожина щодо взяття під контроль міста Бахмут, назвавши такі слова "совковим менталітетом".