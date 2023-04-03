Оперативний успіх: бійцям ЗСУ вдалося зайняти вигідні позиції на Донецькому напрямку

Полковник Олексій Дмитрашківський зазначив, що противник намагався безуспішно відбити зайняті українськими захисниками позиції, для чого направив підрозділи спецназу. У результаті ворожі загони потрапили під вогонь нашої артилерії.

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Українським захисникам за минулу добу вдалося досягти деяких оперативних успіхів на Донецькому напрямку та зайняти кілька стратегічно вигідних позицій, повідомив 3 квітня в ефірі телемарафону керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

За його словами, російські окупанти направили на підкріплення підрозділу спеціального призначення, один із яких потрапив під обстріл українських артилеристів, після чого до бою вступили наші піхотинці.

"Спостерігаються певні оперативні успіхи наших військових на Донецькому напрямку. Тобто деякі позиції наші військові зайняли. Зайняли стратегічно більш вигідні місця. Але з'явилися спецпідрозділи, які почали вчора маневрувати. Один із таких підрозділів потрапив під вогонь нашої артилерії", — розповів Дмитрашковський.

Полковник пояснив, що ці спецпідрозділи опинилися на цьому напрямі не просто так, а щоби відбити втрачені позиції. Але на цей момент повернути їх противнику не вдалося.

Крім того, стало відомо, що підрозділи 155-ої та 200-ої бригад противника, які зазнали значних втрат у живій силі та техніці, зрештою були відведені від лінії фронту, щоб дати час на відновлення.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський 3 квітня спростував інформацію про захоплення окупантами Бахмута. За його словами, тиск супротивника слабшає, тому він намагається прикрити свої провали новими і новими фейками про взяття Бахмута.

Пресслужба Державної прикордонної служби України показали кадри боїв у Бахмуті. На кадрах українські захисники продовжують утримувати позиції у місті, що спростовує заяви керівника "вагнерівців" Євгена Пригожина щодо боїв навколо будівлі міської адміністрації.