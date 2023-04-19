ВСУ успешно атаковали позиции россиян самодельными дронами "Мольфар" за $400 (видео)

Беспилотники оснащены мощными боеприпасами весом 1 кг, что позволяет поражать даже бронированную технику ВС РФ.

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Операторы ударной роты БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины показали, как используют дроны-камикадзе "Мольфар" собственного производства. Командир группы аэроразведки Роберт "Мадяр" Бровди разместил видео в Telegram.

По его словам, группа "Птицы Мадяра" совершили за 18 апреля совершили пять боевых вылетов и уничтожили четыре цели, при этом одну из них — дважды. На записи можно заметить, как беспилотник влетел в блиндаж, откуда российский военный вел огонь, безуспешно пытаясь сбить юркий летательный аппарат.

В другом видеоролике дрон-камикадзе поразил российскую БМП в окрестностях Авдеевки. Как отметил Роберт Бровди, экипаж БПЛА совершил налет из салона автомобиля.

"Отработка маневренности боевого экипажа FPV, так сказать", — прокоментировал он.

По словам "Мадяра", подразделение использовало FPV-дрон "Мольфар" стоимостью $400. Военные оснащают небольшие летательные аппараты боеприпасом весом 1 кг.

В марте "Птицы Мадяра" показала применение украинских дронов R18. Этот октакоптер, созданный организацией "Аэроразведка", поднимает тяжелые бомбы и кумулятивные боеприпасы весом до 3 кг, а тепловизор позволяет военным уничтожать оккупантов даже ночью.

Недавно командир группы аэророзведки Роберт Бровди показал кадры оккупированного Донецка, снятые беспилотником. Он доказал, что украинские дроны уже летают над оккупированным городом, ведя разведку.