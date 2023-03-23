"Россияне в восторге": ВСУ показали налеты украинских боевых дронов R18 (видео)

По словам военных, им удалось за одну ночь ликвидировать около 20-ти оккупантов, сбрасывая с беспилотников мощные бомбы.

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Рота ударных беспилотников "Птицы Мадяра" из 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины уничтожают россиян с помощью отечественных дронов R18. Видеозапись их применения в Telegram разместил командир группы Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

R18 — это тяжелый октокоптер, разработанный украинской общественной организацией "Аэроразведка". "Птицы Мадяра" используют такие дроны для сброса на ВС РФ тяжелых трехкилограммовых бомб и кумулятивных боеприпасов. Группа действует в ночное время, поскольку R18 оснащены тепловизорами.

Как рассказал Роберт Бровди, накануне ночью его подразделение совершило пять налетов на российские позиции. Четыре из них прошли успешно, но одна бомба после сброса не сработала. В ролике можно заметить, что операторы нанесли удар по зданию, где, вероятно, укрылись силы ВС РФ.

"Черви в восторге от таких "конфеток", и получать их будут бесконечно. Сегодня пару десятков червей ликвидировали. И заметьте, сэкономили им на целлофановые пакеты — ни одного мешка, все надежно", — подчеркнул командир.

В ноябре "Аэроразведка" рассказала, как дроны R18 помогают ВСУ. Они позволяют обнаружить технику противника, даже если она зарыта в землю. Известно, что R18 может летать в течение 40 минут, но на расстоянии всего 4 км от оператора.

А в начале февраля "Аэроразведка" показала, как украинские дроны R18 уничтожают бронетехнику оккупантов на Донбассе. Жертвами налетов стали БМП-2, БМП-3, БТР-80, танки Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90А.