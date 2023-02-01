Украинские дроны R18 уничтожили танки и БМП оккупантов на Донбассе (видео)

Беспилотники R18, созданные "Аэроразведкой", сбрасывают на боевую технику ВС РФ мощные противотанковые гранаты РКГ-3 и тяжелые бомбы РКГ-1600.

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Общественная организация "Аэроразведка" похвасталась эффективной работой своего дрона-бомбардировщика R18, уничтожающего российские войска на передовой. Видеоролик опубликован на YouTube.

Украинские военные сделали нарезку из записей с камер октокоптеров R18, сделанных во время боевых вылетов. На них запечатлено, как беспилотники сбрасывают бомбы, поражая технику ВС РФ в Донецкой области. К примеру, БПЛА нанесли удары с воздуха по БМП-2, БМП-3, БТР-80, танкам Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90А возле поселка Новоселовское, по БМП-3 в районе поселка Владимировка, БМП-1 и Т-72Б3 в селе Куземовка.

Инженеры из "Аэроразведки" сами собирают дроны R18, используя отечественные и зарубежные детали, стоимость каждого из них составляет около $20 тыс. Тактико-технические характеристики разработчики держат в тайне, однако раскрыли, что БПЛА может летать в течение 40 минут и сохраняют связь с на расстоянии до 4 км, то есть оператору приходится работать очень близко от зоны боевых действий.

Благодаря восьми двигателям грузоподъемность R18 составляет около 5 кг, поэтому он может поднимать несколько противотанковых гранат РКГ-3 или бомб РКГ-1600. Дрон работает на высоте около 300 метров и сбрасывает боеприпасы, зависая над позициями ВС РФ. Встроенная тепловизионная техника позволяет операторам атаковать оккупантов днем и ночью, замечая даже замаскированную технику.

Как писали ранее, ВСУ используют ударные беспилотники R18 с 2019 года, но особенно они ценятся после начала полномасштабного вторжения России. Дроны обслуживают группы из трех человек: пилота, техника и специалиста по боеприпасам.

В декабре дрон R18 уничтожил российский танк Т-90М с помощью кумулятивных гранат РКГ-3. В результате точного удара по боекомплекту произошел взрыв, оторвавший башню.

В августе стало известно, как октокоптер R18 уничтожил военную технику ВС РФ на передовой. Сначала оператор сбросил небоевой снаряд, чтобы "пристреляться", а затем поразил цель метким броском гранаты.