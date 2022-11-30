Дешевые, но смертоносные: как дроны R18 уничтожают российскую технику на передовой (видео)

Беспилотники украинского производства действуют в прифронтовой зоне и сбрасывают кумулятивные снаряды, пробивающие тяжелую броню.

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Общественная организация "Аэроразведка" собирает украинские дроны R18, которые эффективно уничтожают российскую технику на передовой. Подробности руководитель направления роботизированных технологий Вадим Юник рассказал в эфире "24 канала".

ВСУ используют ударные октакоптеры R18 с 2019 года, однако во время полномасштабного вторжения РФ их роль значительно увеличилась. В настоящее время дроны помогают "зачистить" оккупантов в пределах 10 км от линии фронта, устраивая бомбардировки. Таким образом защитникам Украины уже удалось уничтожить около 100 единиц тяжелобронированной техники, а также большое количество складов с боеприпасами и других вражеских объектов.

На территории Украины есть множество российских целей, для уничтожения которых нецелесообразно использовать БПЛА Bayraktar, РСЗО HIMARS и другие дорогостоящие средства, однако дешевые R18 отлично решают эту проблему. Производство БПЛА обходится недорого, при этом они поражают российскую технику, которая стоит в тысячи раз дороже. Дроны сбрасывают кумулятивные снаряды, пробивающие броню, которая не по силам обычному вооружению.

"Мы понимаем, что война идет долго, и нам необходимо решение, которого у нас может быть много. Поэтому оно должно быть не очень дорогим, но эффективным. Именно эту нишу закрывают дроны R18", — поделился Вадим Юник.

Для обслуживания октакоптеров задействуют группы по три человека, каждый из них — специалисты в своей сфере. Один военный пилотирует R18, второй — следит за исправностью дрона и ремонтирует в случае необходимости, а третий — отвечает за боеприпасы.

Вадим Юник не раскрыл, сколько именно R18 действуют на фронте, однако уверн, что в скором будущем "Аэроразведка" предоставит военным еще больше таких дронов. Общественная организация сама занимается разработкой и сборкой БПЛА, и сейчас испытывает проблемы, связанные с дефицитом комплектующих на рынке и логистикой.

Ранее Вадим Юник рассказал, что R18 поражают технику ВС РФ, даже если она зарыта в землю. Стоимость такого беспилотника составляет $20 тыс, длительность полета — около 40 минут, грузоподъемность — 5 кг.

Летом военные показали, как боевой дрон R18 поразил российский танк. Оператор заставил аппарат зависнуть над техникой, скрытой среди деревьев, а затем сбросил снаряд точно в цель.