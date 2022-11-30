Дешеві, але смертоносні: як дрони R18 знищують російську техніку на передовій (відео)

Безпілотники українського виробництва діють у прифронтовій зоні та скидають кумулятивні снаряди, що пробивають важку броню.

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Громадська організація "Аеророзвідка" збирає українські дрони R18, які ефективно знищують російську техніку на передовій. Подробиці керівник напряму роботизованих технологій Вадим Юник розповів в ефірі "24 каналу".

ЗСУ використовують ударні октакоптери R18 із 2019 року, проте під час повномасштабного вторгнення РФ їхня роль значно збільшилася. Нині дрони допомагають "зачистити" окупантів у межах 10 км від лінії фронту, влаштовуючи бомбардування. Так захисникам України вже вдалося знищити близько 100 одиниць важкоброньованої техніки, а також велику кількість складів із боєприпасами й інших ворожих об'єктів.

На території України є безліч російських цілей, для знищення яких недоцільно використовувати БПЛА Bayraktar, РСЗВ HIMARS та інші засоби, проте дешеві R18 відмінно вирішують цю проблему. Виробництво БПЛА коштує недорого, при цьому вони вражають російську техніку, яка коштує в тисячі разів дорожче. Дрони скидають кумулятивні снаряди, що пробивають броню, яка не під силу звичайному озброєнню.

"Ми розуміємо, що війна йде довго, і нам потрібне рішення, якого в нас може бути багато. Тому воно має бути не дуже дорогим, але ефективним. Саме цю нішу закривають дрони R18", — поділився Вадим Юник.

Для обслуговування октакоптерів залучають групи по три особи, кожен із них — фахівець у своїй сфері. Один військовий пілотує R18, другий стежить за справністю дрона та ремонтує в разі потреби, а третій відповідає за боєприпаси.

Вадим Юник не розкрив, скільки саме R18 діють на фронті, однак упевнений, що незабаром "Аеророзвідка" надасть військовим ще більше таких дронів. Громадська організація сама займається розробкою та складанням БПЛА й зараз має проблеми, пов'язані з дефіцитом комплектуючих на ринку та логістикою.

Раніше Вадим Юнік розповів, що R18 уражають техніку ЗС РФ, навіть якщо вона закопана в землю. Вартість такого безпілотника становить $20 тис, тривалість польоту — близько 40 хвилин, вантажопідйомність — 5 кг.

Улітку військові показали, як бойовий дрон R18 уразив російський танк. Оператор змусив апарат зависнути над технікою, прихованою серед дерев, а потім скинув снаряд точно в ціль.