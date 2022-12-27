Оторвало башню: украинский дрон уничтожил брошенный российский танк Т-90М (видео)

Вероятно, российский экипаж попал на противотанковую мину, после чего покинул танк. Украинские военные смогли его уничтожить, чтобы враг его не забрал для ремонта.

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Украинский оператор беспилотника сбросил на брошенный танк Т-90М кумулятивные гранаты РКГ-3. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Flight Club.

Российский танк, вероятно, подорвался на противотанковой мине. Скорее всего, экипаж покинул свою технику. Ночью украинский оператор ударного дрона R18 сбросил на Т-90М несколько противотанковых кумулятивных гранат РКГ-3. В результате боекомплект сдетонировал, а от мощного взрыва у танка оторвало башню.

По данным Oryx, на текущий момент армия РФ потеряла 7 самых технологичных версий танка Т-90М. С этим видео их становится уже 8. Известно, что как минимум 2 такие машины служат в рядах ВСУ. Авторы ресурса подчеркивают, что они составляют перечень утерянной техники только на основании фото или видео, поэтому их список не отражает полной картины.

Т-90М "Прорыв" — это российская модификация танка Т-90, которая в свою очередь является модификацией Т-72. Его разработали в рамках опытно-конструкторских работ "Прорыв-3". Утверждается, что башня получила принципиально новый уровень бронезащиты за счет динамической защиты "Реликт" и установки противокумулятивных экранов. Также у наводчика установлен новый многофункциональный прицел, который должен позволять работать танку в любое время суток и при любой погоде.

Напомним, 15 декабря журналист Юрий Бутусов опубликовал видео поражения танка Т-90М "Прорыв" из украинского ПТРК "Стугна-П".

25 ноября автор проекта Oryx опубликовал видео уничтоженной колонны ВС РФ, включая Т-90М "Прорыв". ВСУ "накрыли" инженерную технику, танки и КамАЗы.