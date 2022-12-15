"Стугна-П" поразила самый технологичный танк ВС РФ Т-90М, еще один был затрофеен (видео)

Российская армия потеряла уже как минимум 8 танков Т-90М "Прорыв". Часть из них стала трофеями, а часть уничтожены. Стоимость одной такой машины оценивают в 5 млн долларов.

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Украинские военные продолжают уничтожать и захватывать российские танки Т-90 различных модификаций. Уничтожение самой новой модернизации Т-90М "Прорыв" опубликовал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Подразделение противотанкового ракетного комплекса "Дайвер" показали уничтожение российского танка Т-90М "Прорыв" из украинской "Стугны-П". Журналист отмечает, что стоимость "Прорыва" составляет 5 млн долларов по цене на экспорт, а стоимость одной ракеты составляет 25 тысяч долларов.

"Стугна-П" впервые уничтожает российский танк. До этого все случаи поражения были из гранатометов. Бутусов утверждает, что видео снято под Бахмутом.

Второй танк Т-90М "Прорыв" захватили бойцы 92-й отдельной механизированной бригады. Видео датируется 3 декабря, а сейчас его стали распространять в телеграм-каналах. Бойцы говорят, что танк был захвачен в 50 метрах от украинских позиций. При этом отмечается, что для захвата техники пригодился автомобиль для перевозки расчета ПТРК.

По данным проекта Oryx, ВС РФ потеряли 8 танков Т-90М "Прорыв", из которых два стали трофеями для ВСУ, один поврежден и брошен экипажем, что может также сделать его трофеем. Все остальные 5 танков были уничтожены.

Напомним, 25 ноября появились кадры из Харьковской области. Украинская артиллерия накрыла колонну техники, включая "Прорыв".

Первый Т-90М "Прорыв" ВСУ затрофеили 18 сентября в ходе успешного контрнаступления в Харьковской области.