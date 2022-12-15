"Стугна-П" вразила найтехнологічніший танк ЗС РФ Т-90М, ще один затрофеїли (відео)

Російська армія втратила вже щонайменше 8 танків Т-90М "Прорив". Частина з них стала трофеями, а частина — знищена. Вартість однієї такої машини оцінюють у 5 млн доларів.

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Українські військові продовжують знищувати та захоплювати російські танки Т-90 різних модифікацій. Знищення найновішої модернізації Т-90М "Прорив" опублікував головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Підрозділ протитанкового ракетного комплексу "Дайвер" показали знищення російського танка Т-90М "Прорив" з української "Стугни-П". Журналіст зазначає, що вартість "Прориву" становить 5 млн доларів за ціною на експорт, а вартість однієї ракети становить 25 тисяч доларів.

"Стугна-П" уперше знищує російський танк. Доти всі випадки ураження були з гранатометів. Бутусов стверджує, що відео знято під Бахмутом.

Другий танк Т-90М "Прорив" захопили бійці 92-ї окремої механізованої бригади. Відео датується 3 грудня, а зараз його почали розповсюджувати в телеграм-каналах. Бійці кажуть, що танк захопили за 50 метрів від українських позицій. Водночас зазначається, що для захоплення техніки став у пригоді автомобіль для перевезення розрахунку ПТРК.

За даними проєкту Oryx, ЗС РФ втратили 8 танків Т-90М "Прорив", з яких два стали трофеями для ЗСУ, один пошкоджений і покинутий екіпажем, що може також зробити його трофеєм. Всі інші 5 танків знищено.

Нагадаємо, 25 листопада з'явилися кадри з Харківської області. Українська артилерія накрила колону техніки, включаючи "Прорив".

Перший Т-90М "Прорив" ЗСУ затрофеїли 18 вересня під час успішного контрнаступу в Харківській області.