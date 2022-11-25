Артилерія ЗСУ накрила колону ЗС РФ, включаючи найтехнологічніший Т-90М "Прорив" (відео)

Російські війська продовжують їздити колонами через місяці війни. ЗСУ накрили не лише танк, а й інженерну техніку і КАМАЗи.

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Українські військові накрили вогнем артилерії цілу колону російських військ. Про це повідомляє Pekka у Твіттері, автор сайту, який веде список втрат ЗС РФ.

У Киселівці, що на Харківщині, артилерія накрила російську колону техніки з екіпіруванням та бронетехнікою. Судячи з відео, ЗС РФ досі їздять колонами по українським дорогам. Серед знищеної техніки видно КАМАЗи, інженерну техніку, а також Т-90М "Прорив".

У кадр потрапляє два танки, які були знищені ударом, імовірно, HIMARS. Т-90М "Прорив" вдалося встановити по задній частині корпусу, де видно додаткову силову установку.

[ + – ] За цим агрегатом вдалося встановити модель танка

За даними Oryx, ЗС РФ втратили вже 5 танків Т-90М "Прорив", з яких як мінімум один затрофеїли ЗСУ.

Нагадаємо, перший Т-90М "Прорив" ЗСУ затрофеїли 18 вересня під час успішного контрнаступу в Харківській області.

Другий Т-90М було знищено 8 вересня у Харківській області. Решта також були пошкоджені або залишені в цьому регіоні.