Артиллерия ВСУ накрыла колонну ВС РФ, включая самый технологичный Т-90М "Прорыв" (видео)

Российские войска продолжают ездить колоннами спустя месяцы войны. ВСУ накрыли не только танк, но и инженерную технику и КАМАЗы.

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Украинские военные накрыли огнем артиллерии целую колонну российских войск. Об этом сообщает Pekka в Твиттере, автор сайта, который ведет список потерь ВС РФ.

В Киселевке, что в Харьковской области артиллерия накрыла российскую колонну техники с экипировкой и бронетехникой. Судя по видео, ВС РФ до сих ездят колоннами на украинских дорогах. Среди уничтоженной техники видны КАМАЗы, инженерная техника, а также Т-90М "Прорыв".

В кадр попадает два танка, которые были уничтожены ударом, предположительно HIMARS. Т-90М "Прорыв" удалось установить по задней части корпуса, на котором видна дополнительная силовая установка.

[ + – ] По этому агрегату удалось установить модель танка

По данным Oryx, ВС РФ потеряли уже 5 танков Т-90М "Прорыв", из которых как минимум один затрофеили ВСУ.

Напомним, первый Т-90М "Прорыв" ВСУ затрофеили 18 сентября в ходе успешного контрнаступления в Харьковской области.

Второй Т-90М был уничтожен 8 сентября в Харьковской области. Все остальные также были повреждены или покинуты в этом регионе.