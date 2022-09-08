ВСУ уничтожили очередной российский танк Т-90М "Прорыв" (видео)

Для украинских военных это уже третий Т-90М "Прорыв", который был уничтожен с начала вторжения. Примечательно, что все они поражены в Харьковской области.

Бойцы ВСУ снова уничтожили самую последнюю версию российского танка Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает Defense Express.

В сети опубликовали видео с уничтожением уже третьего танка Т-90М "Прорыв". Первое подтвержденное уничтожение российского танка было в районе села Казачья Лопань под Харьковом в мае. Затем в районе Изюма в июле. Украинские военные продолжают "демилитаризацию" российской армии и в копилку добавился третий танк, который был уничтожен на Харьковском направлении.

На видео видно как российский танк ведет стрельбу на окраине неизвестного населенного пункта. Спустя какое-то время танк уничтожается с подрывом боекомплекта. В издании предполагают, что бойцы ВСУ могли поразить танк из противотанковой управляемой ракеты из ПТРК "Стугна", "Фагот", "Корсар" или западных Milan или TOW. К такому выводу они пришли из-за характера и скорости поражения снаряда Т-90М "Прорыв".

Т-90М "Прорыв" — это один из самых технологических и боеспособных танков в ВС РФ. Российская армия получила до ста таких танков. По сути "Прорыв" — это модификация Т-90, который является модификацией Т-72. Танк оснастили новой башней, более мощным двигателем, динамической защитой "Реликт" и многоканальным прицелом.

Напомним, 25 апреля стало известно, что ВС РФ перебросили новейший Т-90М на харьковское направление. Затем 5 мая журналист АндрейЦаплиенко опубликовал фото уничтоженного Т-90М.