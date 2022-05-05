Впервые в истории: ВСУ уничтожили самый современный танк РФ Т-90М "Прорыв" (фото)

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, событие произошло в одном из освобожденных сел Харьковщины, куда снова попытались войти российские войска.

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Украинские военные уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв" на харьковском направлении. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Телеграме.

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Как рассказал Цаплиенко, в недавно освобожденное село в Харьковской области попытались вновь зайти российские войска. В результате украинские военные уничтожили Т-90М, а также подбили МТЛБ и БМП.

Как пишет The Drive, Т-90М "Прорыв" — это самый технологический и боеспособный танк в арсенале российских войск. Первую партию танков отправили в состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии и 1-й гвардейской танковой армии весной 2020 года. А всего на вооружении армии находится около 100 танков.

Танк разрабатывали в рамках проекта "Прорыв-3". Он являет собой модернизацию базового Т-90, который в свою очередь является модернизацией Т-72.

[ + – ] Новая башня Т-90 "Прорыв"

Танк оснастили новой башней, более мощным двигателем, а также многоканальным прицелом, который позволяет вести огонь в любое время суток. Также на танк устанавливают противокумулятивные экраны и систему динамической защиты "Реликт". Орудие — 125-мм.

"Эти модернизации, похоже, не помогли рассматриваемому Т-90М, который является первой подтвержденной потерей танка этого типа", — резюмируют авторы.

Также они отметили, что образ российской армии, которой многие боялись, за последние два месяца деградировала настолько, что мало себе кто мог представить такое.

Напомним, 25 апреля стало известно, что ВС РФ перебросили новейший Т-90М на харьковское направление. Танк был в специальной "Накидке", уменьшающую его заметность.