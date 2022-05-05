Уперше в історії: ЗСУ знищили найсучасніший танк РФ Т-90М "Прорив" (фото)

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, подія сталася в одному зі звільнених сіл Харківщини, куди знову спробували увійти російські війська.

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Українські військові знищили російський танк Т-90М "Прорив" у харківському напрямку. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Телеграмі.

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Як розповів Цаплієнко, в нещодавно звільнене село на Харківщині спробували знову зайти російські війська. Унаслідок цього українські військові знищили Т-90М, а також підбили БТЛБ та БМП.

Як пише The Drive, Т-90М "Прорив" — це найтехнологічніший і боєздатний танк в арсеналі російських військ. Першу партію танків відправили до складу 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії та 1-ї гвардійської танкової армії навесні 2020 року. А на озброєнні армії перебуває приблизно 100 танків.

Танк розробляли у межах проєкту "Прорив-3". Він є модернізацією базового Т-90, який зі свого боку є модернізацією Т-72.

[ + – ] Нова вежа Т-90 "Прорив"

Танк оснастили новою вежею, потужнішим двигуном, а також багатоканальним прицілом, що дозволяє вести вогонь у будь-який час доби. Також на танк встановлюють протикумулятивні екрани та систему динамічного захисту "Релікт". Зброя — 125-мм.

"Ці модернізації, схоже, не допомогли Т-90М, що розглядається, який є першою підтвердженою втратою танка цього типу", — резюмують автори.

Також вони зазначили, що образ російської армії, якої багато хто боявся, за останні два місяці деградував настільки, що мало собі хто міг уявити таке.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що ЗС РФ перекинули найновіший Т-90М на харківський напрямок. Танк був у спеціальній "Накидці", що зменшує його помітність.