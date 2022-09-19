ВСУ впервые затрофеили танк ВС РФ Т-90М "Прорыв" с комплексом "Накидка"(фото)

Российская армия имеет на вооружении от 20 до 50 танков Т-90М "Прорыв". Для украинских военных он может быть интересен благодаря новейшим системам в нем, например комплекс управления огнем "Калина".

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В ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области бойцы Вооруженных сил впервые затрофеили самую современную модификацию танка Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает военный в своем YouTube-канале "Shawshank Redemption".

Один из самых современных танков российской армии Т-90М "Прорыв" был брошен военными при побеге из Харьковской области. Для бойцов ВСУ Т-90М впервые попадает в руки. Помимо самого танка на нем был установлен специальный комплекс "Накидка", который должен снизить в 2-3 раза вероятность обнаружения танка инфракрасными головками самонаведения.

Для украинских военных ценность бронетехники еще и в том, что в Т-90М "Прорыв" установили новыми комплексами защиты и бортовой электроникой. В частности, на танке установлена динамическая защита "Реликт". Она должна повышать уровень защиты танка от кумулятивных и бронебойных средств поражения.

Кроме этого в танке установлена новейший комплекс управления огнем "Калина" и аппаратура для подключения к системе управления войсками ЭСУ ТЗ. Танк поставлялся на вооружение элитной Таманской дивизии ВС РФ.

Напомним, 25 апреля стало известно, что ВС РФ перебросили новейший Т-90М на харьковское направление. Затем 5 мая журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото уничтоженного Т-90М.

8 сентября ВСУ уничтожили очередной российский танк Т-90М "Прорыв". ﻿