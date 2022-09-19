ЗСУ вперше затрофеїли танк ЗС РФ Т-90М "Прорив" із комплексом "Накидка" (фото)

Російська армія має на озброєнні від 20 до 50 танків Т-90М "Прорив". Для українських військових він може бути цікавим завдяки новітнім системам у ньому, наприклад, комплексу управління вогнем "Калина".

Related video

У ході контрнаступу ЗСУ у Харківській області бійці Збройних сил уперше затрофеїли найсучаснішу модифікацію танка Т-90М "Прорив". Про це повідомляє військовий у своєму YouTube-каналі Shawshank Redemption.

Один із найсучасніших танків російської армії Т-90М "Прорив" був кинутий військовими під час втечі з Харківської області. Для бійців ЗСУ Т-90М уперше потрапляє в руки. Крім самого танка, на ньому було встановлено спеціальний комплекс "Накидка", який повинен знизити в 2-3 рази ймовірність виявлення танка інфрачервоними головками самонаведення.

Для українських військових цінність бронетехніки ще й у тому, що в Т-90М "Прорив" встановили нові комплекси захисту й бортову електроніку. Зокрема, на танку встановлено динамічний захист "Релікт". Вона має підвищувати рівень захисту танка від кумулятивних і бронебійних засобів ураження.

Крім цього, в танку встановлено новітній комплекс управління вогнем "Калина" й апаратура для підключення до системи управління військами ЕСУ ТЗ. Танк постачався на озброєння елітної Таманської дивізії ЗС РФ.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що ЗС РФ перекинули найновіший Т-90М на харківський напрямок. Потім 5 травня журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото знищеного Т-90М.

8 вересня ЗСУ знищили черговий російський танк Т-90М "Прорив" .