Відірвало вежу: український дрон знищив кинутий російський танк Т-90М (відео)

Ймовірно, російський екіпаж потрапив у протитанкову міну, після чого залишив танк. Українські військові змогли його знищити, щоби ворог його не забрав для ремонту.

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Український оператор безпілотника скинув на кинутий танк Т-90М кумулятивні гранати РКГ-3. Відповідне відео з'явилося на YouTube каналі Flight Club.

Російський танк, мабуть, підірвався на протитанковій міні. Найімовірніше, екіпаж покинув свою техніку. Вночі український оператор ударного дрона R18 скинув на Т-90М кілька кумулятивних протитанкових гранат РКГ-3. Внаслідок цього боєкомплект здетонував, а від потужного вибуху біля танка відірвало вежу.

За даними Oryx, наразі армія РФ втратила 7 найтехнологічніших версій танка Т-90М. З цим відео їх стає вже 8. Відомо, що як мінімум 2 такі машини служать у лавах ЗСУ. Автори ресурсу наголошують, що вони складають перелік втраченої техніки лише на підставі фото чи відео, тому їхній список не відображає повної картини.

Т-90М "Прорив" — це російська модифікація танка Т-90, яка, зі свого боку, є модифікацією Т-72. Його розробили у межах дослідно-конструкторських робіт "Прорив-3". Стверджується, що вежа отримала принципово новий рівень бронезахисту за рахунок динамічного захисту "Релікту" та встановлення протикумулятивних екранів. Також у навідника встановлено новий багатофункціональний приціл, який повинен дозволяти працювати танку у будь-який час доби та за будь-якої погоди.

Нагадаємо, 15 грудня журналіст Юрій Бутусов опублікував відео ураження танка Т-90М "Прорив" з українського ПТРК "Стугна-П".

25 листопада автор проєкту Oryx опублікував відео знищеної колони ЗС РФ, включаючи Т-90М "Прорив". ЗСУ "накрили" інженерну техніку, танки та КамАЗи.