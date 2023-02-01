Українські дрони R18 знищили танки та БМП окупантів на Донбасі (відео)

Безпілотники R18, створені "Аеророзвідкою", скидають на бойову техніку ЗС РФ потужні протитанкові гранати РКГ-3 та важкі бомби РКГ-1600.

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Громадська організація "Аеророзвідка" похвалилася ефективною роботою свого дрона-бомбардувальника R18, який знищує російські війська на передовій. Відеоролик опублікований на YouTube.

Українські військові зробили нарізку із записів із камер октокоптерів R18, зроблених під час бойових вильотів. На них показано, як безпілотники скидають бомби, уражаючи техніку ЗС РФ у Донецькій області. Наприклад, БПЛА завдали ударів з повітря БМП-2, БМП-3, БТР-80, танків Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90А біля селища Новоселівське, БМП-3 в районі селища Володимирівка, БМП-1 і Т-72Б3 у селі Куземівка.

Інженери з "Аеророзвідки" самі збирають дрони R18, використовуючи вітчизняні та зарубіжні деталі, вартість кожного з них становить близько $20 тис. Тактико-технічні характеристики розробники тримають у таємниці, проте розкрили, що БПЛА може літати протягом 40 хвилин і зберігають зв'язок з на відстані до 4 км, тобто оператору доводиться працювати дуже близько від зони бойових дій.

Завдяки восьми двигунам вантажопідйомність R18 становить близько 5 кг, тому він може піднімати кілька протитанкових гранат РКГ-3 або РКГ-1600 бомб. Дрон працює на висоті близько 300 метрів та скидає боєприпаси, зависаючи над позиціями ЗС РФ. Вбудована тепловізійна техніка дозволяє операторам атакувати окупантів вдень та вночі, помічаючи навіть замасковану техніку.

Як писали раніше, ЗСУ використовують ударні безпілотники R18 з 2019 року, але особливо вони цінуються після початку повномасштабного вторгнення Росії. Дрони обслуговують групи з трьох осіб: пілота, техніка та спеціаліста з боєприпасів.

У грудні дрон R18 знищив російський танк Т-90М за допомогою кумулятивних гранат РКГ-3. Внаслідок точного удару по боєкомплекту стався вибух, який відірвав вежу.

У серпні стало відомо, як октокоптер R18 знищив військову техніку ЗС РФ на передовій. Спочатку оператор скинув небойовий снаряд, щоб "пристрілятися", а потім уразив ціль влучним кидком гранати.