Больше никаких дронов: США ввели санкции против шести компаний, помогающих Ирану

Минфин США опубликовал список, в который попали компании из Ирана, Гонконга, Китая и Малайзии, помогавшие стране получать компоненты для дронов в обход американских санкций.

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Министерство финансов США ввело санкции против одного человека и шести компаний, которые участвовали в обходе санкций и помогали Ирану закупать электронные компоненты для своих военных программ, в том числе для беспилотников, сообщается на сайте ведомства. В частности, эта мера коснулась Pardazan System Namad Arman (PASNA), которая является ведущей фирмой для иранского Министерства обороны и вооруженных сил и его подразделений (MODAFL).

Под санкции попал некто Мехди Хошгадам, гражданин Ирана, который является управляющим директором PASNA и отвечает за усилия компании по уклонению от санкций. Используя многочисленные подставные компании, Хошгадам искал различные электронные компоненты у иностранных поставщиков, в основном из КНР. Так же в список попали еще пять фирм, которые базируются в Китае, Гонконге и в Малайзии. На некоторые из компаний были наложены вторичные санкции.

Целью этих санкций является прекращение поддержки Ирана в развитии своих военных возможностей, которые представляют угрозу для международной безопасности и стабильности. Иран давно и активно использует БПЛА для проведения разведки, наблюдения и атак на цели в регионе Ближнего Востока. Но главной угрозой является разработка и поставка в Россию дронов-камикадзе Shahed-136, которые убивают украинских мирных граждан и разрушают инфраструктуру страны.

Министерство финансов США призывает все страны и компании соблюдать существующие санкции против Ирана и не сотрудничать с ним в области разработки и поставки БПЛА. Ведомство также предупреждает, что будет продолжать выявлять и наказывать тех, кто нарушает эти санкции или пытается обойти их.

Ранее Фокус писал, что ВСУ успешно атаковали позиции россиян самодельными дронами "Мольфар" за $400.