У РФ заявили про створення першого реактивного дрона-камікадзе: розкрито характеристики

Розробники запевняють, що штучний інтелект дозволить безпілотнику самостійно відстежувати цілі.

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Компанія "Безпілотні апарати" створила перший у Росії реактивний дрон-камікадзе з управлінням від першої особи (FPV) під назвою К-5. Вона представила досвідчений зразок на виставці "Екіпірування" у Москві, передає російське інформаційне агентство "РИА Новости".

На вигляд К-5 нагадує мініатюрний винищувач без кабіни, але з повітрозабірником біля хвоста. Він повинен виконувати функцію баражувального боєприпасу, тобто літати в небі до виявлення мети, а потім пікірувати на неї та вибухати. За задумом творців, військовим необхідно запустити безпілотник за допомогою катапульти або твердопаливної розгінної ракети та вивести в зону бойових дій, а потім вбудована система сама націлиться на ворожі об'єкти.

Як запевняють розробники, турбореактивний двигун дозволяє К-5 швидко рухатися, при цьому конструкція дозволяє ефективно маневрувати в повітрі. Літальний апарат нібито оснащений системою штучного інтелекту та технологією комп'ютерного зору, щоб розрізняти об'єкти за тепловим слідом та візуальними обрисами. Інженери також обіцяють додати інерційну систему, щоб керувати безпілотником без використання радіоканалів.

Характеристики реактивного дрона К-5:

максимальна швидкість — 400 км/год;

крейсерська швидкість — 200 км/год;

максимальна дальність польоту – 90 км;

корисне навантаження — 6 кг.

Наразі К-5 проходить випробування в Росії, які "Безпілотні апарати" планує завершити до кінця 2023 року. Потім вони збираються запустити серійне виробництво розвідувальної та ударної моделі з різним корисним навантаженням. Підприємство запевнять, ніби використовують російські компоненти, за винятком двигуна.

Нагадаємо, що нещодавно експерти розібрали дрон-камікадзе "Ланцет" російського виробництва і знайшли в ньому закордонні деталі. Росіяни почали використовувати нові чіпи, які виготовили у США у серпні 2022 року.

Писали також, що росіяни хочуть випробувати бойові дрони "Коршун" в Україні. Вони отримали гібридну конструкцію із системою вертикального зльоту, яка полегшує запуск літального апарату. Їх пропонують використовувати для розвідки та скидання боєприпасів.