Росіяни обіцяють застосувати в Україні нові бойові дрони "Коршун": чим вони небезпечні

На відміну від "Орланів" та "Елеронов", військові можуть запускати БПЛА "Коршун" без допомоги катапульти — прямо з рук.

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У Росії об'єднання "Винахідники для фронту" заявили про створення дрона "Коршун", який готуються випробувати на війні в Україні. Вони розповіли подробиці російському виданню "ТАСС".

Коршун — це безпілотник літакового типу з системою вертикального зльоту-посадки (VTOL), який можна запускати з рук або з землі. Як відзначають розробники, це значна перевага апарату перед іншими аналогами, більшості яких потрібна стартова катапульта, наприклад, "Орланам" або "Елеронам". Підготовка катапульти займає близько 20 хвилин, а цей час противник може обстріляти позицію з артилерії чи РСЗО.

"З "Коршуном" все набагато простіше. Його можна зібрати буквально за дві хвилини: всі деталі на застібках — хвіст, два крила, і дрон готовий. Він дозволяє набагато непомітніше здійснювати зліт і посадку, що безпечніше не тільки для оператора, а й для самого апарату", — пояснили творці.

Дрон отримав крила із розмахом 2,1 м, які не заважають запускати його силами одного солдата. Безпілотник пропонують використовувати для ведення повітряної розвідки або скидання уламкових гранат. Завдяки чотирьом вертикальним гвинтам, "Коршун" може зависати в небі, а основний гвинт дозволяє літати горизонтально, подібно до літака.

Заявлені характеристики дрона "Коршун":

довжина — 1,2 м;

крейсерська швидкість — 70 км/год;

дальність польоту — 170 км;

тривалість польоту — 2 год;

максимальна висота — 3 км.

У жовтні 2022 року "Винахідники для Фронту" поскаржилися виданню "Аргументы недели" на проблеми, пов'язані з виготовленням дрона "Коршун". Як виявилося, багато постачальників з Китаю відмовлялися приймати грошові перекази з Росії, а один із них надіслав бракований двигун.

Раніше повідомляли, що росіяни готуються застосовувати в Україні новий дрон-камікадзе "Привіт-82", розроблений КБ "Око". Він може нести бойову частину вагою 4 кг, пролітаючи до 30 км.

Писали також, що російські війська застосовують проти ЗСУ ударні FPV-дрони, використовуючи різні тактики. Експерти розповіли, чого варто побоюватися українцям.