Цирк із ракетами: навiщо Кремль змушує весь світ говорити про себе і боятися ядерного удару
Кремль влаштовує цей цирк із переписуванням ядерної стратегії та пусками нових ракет не просто так, вважає міжнародний аналітик Ігор Соловей. Усе це робиться, щоб тримати Захід у постійній напрузі, у потрібному для РФ інформаційному полі.
Пояснюємо "на пальцях", навіщо Кремль влаштовує цей цирк із переписуванням ядерної стратегії та пусками ракет "Рубіж".
Кремль створює потрібне йому інформаційне тло. Росіянам потрібно, щоб:
- Саме їх формулювання потрапили на шпальти світових медіа.
- Розпочалося їх публічне обговорення в експертному середовищі.
- Псевдоексперти, "балакучі голови" та інші агенти впливу РФ отримали підстави для просування вигідних путінському режиму меседжів і можливості додаткового впливу на інформаційне поле.
Зусилля Кремля спрямовані на залякування громадян іноземних держав, їхніх політиків, спонукання їх до зниження підтримки України, спонукання їх до відповідних дій чи бездіяльності. Не випадково заяви про зміни ядерної доктрини активізувалися на тлі обговорення надання Україні дозволів застосування західного ракетного озброєння для ураження цілей на міжнародно визнаній території РФ.Важливо
Взагалі, ядерний шантаж є складником агресивної війни, яку Росія веде проти України. Кремль не лише регулярно майже відкрито погрожує міжнародній спільноті застосуванням власного ядерного арсеналу.
Держава-агресор намагається представити джерелом небезпеки саме Україну. Для цього російські пропагандисти:
- "шукають" докази наявності української ядерної програми або намірів її розпочати;
- залякують світ українськими терористами, готовими заради провокації підірвати так звану "брудну бомбу";
- звинувачують Сили оборони у навмисному обстрілі окупованої Запорізької АЕС або підготовці інших "провокацій".
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