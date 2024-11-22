Цирк с ракетами: зачем Кремль заставляет весь мир говорить о себе и бояться ядерного удара

Объясняем "на пальцах", зачем Кремль устраивает этот цирк с переписыванием ядерной стратегии и пусками ракет "Рубеж".

Кремль создает нужный ему информационный фон. Россиянам нужно, чтобы:

Именно их формулировки попали на страницы мировых медиа. Началось их публичное обсуждение в экспертной среде. Псевдоэксперты, "говорящие головы" и другие агенты влияния РФ получили основания для продвижения выгодных путинскому режиму месседжей и возможности дополнительного влияния на информационное поле.

Усилия Кремля направлены на запугивание граждан иностранных государств, их политиков, побуждение их к снижению поддержки Украины, побуждение их к соответствующим действиям или бездействию. Не случайно заявления об изменении ядерной доктрины активизировались на фоне обсуждения предоставления Украине разрешений на применение западного ракетного вооружения для поражения целей на международно признанной территории РФ.

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Вообще, ядерный шантаж является составляющей агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины. Кремль не только регулярно почти открыто угрожает международному сообществу применением собственного ядерного арсенала.

Государство-агрессор пытается представить источником опасности именно Украину. Для этого российские пропагандисты:

"ищут" доказательства существования украинской ядерной программы или намерений ее начать;

запугивают мир украинскими террористами, готовыми ради провокации взорвать так называемую "грязную бомбу";

обвиняют Силы обороны в преднамеренном обстреле оккупированной Запорожской АЭС или подготовке других "провокаций".

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