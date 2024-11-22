Кремль пошел ва-банк: что означает путинская "Операция "Орешник"
Ударив по Днепру неведомым до сих пор "Орешником", Путин открыто бросил вызов Западу, о чем и сказал в своем обращении. Журналист Сергей Гармаш уверен: если Запад остановится сейчас в поддержке Украины или ограничит ее, то эта угроза никуда не денется, лишь увеличится.
Посмотрел видеообращение Путина по "Орешнику". Это называется: "пуйло" пошло ва-банк. Сам признал, что удар по Днепру — месть Западу.
Не "Рубеж". Откуда взялся этот "Орешник", его характеристики — неизвестно. Это первое его публичное упоминание. Но то, что пуйло вылез на экраны — говорит о том, что его реально беспокоит ситуация с ударами по территории РФ. И… что он уверен, будто своим "орешником" может напугать Запад.
Но один важный нюанс: по его словам — это было только "испытание" новой ракеты. То есть, промышленного производства еще нет!
По здравому смыслу, этот факт должен не испугать, а стимулировать Запад раздавить гадючьи яйца, пока они еще не вылупились.
Хотя Запад привык бояться. Но еще раз — это была угроза ему, и если он остановится сейчас в поддержке Украины или ограничит ее, то эта угроза никуда не денется, а лишь увеличится, когда "испытания" сменятся серийным производством.
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