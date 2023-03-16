У Росії заявили про створення нового дрона-камікадзе "Привіт-82": чим він небезпечний (відео)

Розробники запевняють, що БПЛА може летіти дуже низько над землею без втрати зв'язку, на відміну інших FPV-дронів.

Related video

У Росії заявили про випробування нових дронів-камікадзе "Привіт-82". Кадри польотів і подробиці проєкту публікують у Telegram проросійські канали.

Як повідомляє "Военный осведомитель", волонтерське комерційне бюро "Око" зібрало вже 33 нові дрони літакового типу під назвою "Привіт-82". Вони запевняють, що апарати можуть піднімати бойову частину вагою до 5,5 кг.

"Военный осведомитель" пише, що "Привіт-82" — це безпілотний літак, побудований на аналоговій FPV-системі, тобто управляється вручну з видом від першої особи. Він може летіти понад 20 хв із бойовою частиною вагою 4 кг і долати за цей час відстань близько 30 км. Судячи з відео, БПЛА запускається за допомогою еластичної катапульти.

Пропагандисти запевняють, що російські інженери також зібрали ретранслятор зв'язку, що дозволяє "Привіту" літати біля землі на відстані 3 км і не втрачати зв'язку з оператором, як інші FPV-дрони. Вони заявляють, що ці дрони дуже важко збити чи заглушити.

Український телеграм-канал "Диванно-штурмовая бригада" побоюється, що "Привіт-82" може стати серйозною загрозою для Збройних сил України нарівні з баражуючими боєприпасами "Ланцет". Як зазначають аналітики, у Росії активно формується співтовариство волонтерів, які можуть і вміють збирати безпілотні системи. Крім того, фахівці починають навчати операторів.

"Росіяни… навряд чи зможуть у короткі терміни натренувати пілотів, бо просто полетіти й поцілити не вийде — потрібні постійні тренування й досвід, яких навіть у більшості наших пілотів недостатньо", — припустили автори каналу.

На початку березня Міноборони РФ заявило, що російська армія використовує коптери-камікадзе "Бумеранг". Вони нібито розганяються до 170 км/год і керуються за допомогою окулярів віртуальної реальності.

У Росії також розробляють великий безпілотник ТРАМП для Міноборони. Очікується, що він зможе літати зі швидкістю до 300 км/год, піднімати вантажі вагою до 250 кг і скидати боєприпаси.