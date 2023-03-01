У Міноборони РФ заявили про "бойове застосування" дрона "Бумеранг": що відомо (відео)

Російські підрозділи ПДВ почали використовувати дешеві саморобні дрони, які вже давно освоїли захисники України.

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Російські десантники показали, як застосовують у бою дрони-камікадзе під назвою "Бумеранг". Відеоролик і характеристики літального апарата опублікувала пресслужба Міністерства оборони Росії в Telegram.

Відомство стверджує, що "Бумеранги" застосовують підрозділи Повітряно-десантних військ ЗС РФ. Військові формують розрахунки з двох осіб: оператора та його помічника. Оператор керує дроном за допомогою спеціальних окулярів віртуальної реальності, а його напарник допомагає БПЛА злетіти й стежить за його польотом за допомогою цифрової карти, підказуючи маршрут.

На відео можна помітити, як один із військових прикріплює до дрона досить великий боєприпас, використовуючи спеціальні ремені. Після запуску показали кадри з камери БПЛА, що летить над засніженою дорогою. Невідомо, чи вдалося "Бумерангу" уразити бодай якусь мету.

Як стверджує Міноборони РФ, FPV-дрони (FPV First person View або "вид від першої особи") дозволяють оператору краще орієнтуватися в просторі та переслідувати рухомі цілі. Сам "Бумеранг", як заявляється, може розганятися до швидкості 170 км/год і не використовує супутниковий зв'язок, тому його нібито не можна придушити за допомогою антидронової рушниці.

Як стверджує проросійський Telegram-канал "Военный Осведомитель", раніше FPV-дрони з'явилися в 9-го полку так званої "народної міліції ДНР" (зараз — 9-а бригада Першого армійського корпусу ЗС РФ). У підрозділі також навчали операторів.

"Після усвідомлення можливостей використання цих дронів їхня оснащеність почала підвищуватися й серед інших підрозділів, що видно з прикріпленого офіційного відео Міноборони", — пишуть пропагандисти.

Раніше росіяни поскаржилися на українські FPV-дрони, що знищують дорогу бойову техніку. Один із таких БПЛА влетів прямо у відкритий люк танка, командир якого виліз передати інформацію рацією. В результаті машина повністю згоріла, хоча екіпажу вдалося врятуватися.

Писали також, що українські військові запускають "порожні" дрони без боєприпасів, які окупанти сприймають за "камікадзе". Так оператори навчаються літати на швидких безпілотниках, а разом із цим лякають солдатів ЗС РФ і тримають їх у напрузі.