В Минобороны РФ заявили о "боевом применении" дрона "Бумеранг": что известно (видео)

Российские подразделения ВДВ начали использовать дешевые самодельные дроны, которые уже давно освоили защитники Украины.

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Российские десантники показали, как применяют в бою дроны-камикадзе под названием "Бумеранг". Видеоролик и характеристики летательного аппарата опубликовала пресс-служба Министерства обороны России в Telegram.

Ведомство утверждает, что "Бумеранги" применяют подразделения Воздушно-десантных войск ВС РФ. Военные формируют расчеты из двух человек: оператора и его помощника. Оператор управляет дроном с помощью специальных очков виртуальной реальности, а его напарник помогает БПЛА взлететь и следит за его полетом с помощью цифровой карты, подсказывая маршрут.

На видео можно заметить, как один из военных прикрепляет к дрону довольно крупный боеприпас, используя специальные ремни. После запуска показали кадры с камеры БПЛА, летящего над заснеженной дорогой. Неизвестно, удалось ли "Бумерангу" поразить хоть какую-то цель.

Как утверждает Минобороны РФ, FPV-дроны ( FPV First person View или "вид от первого лица") позволяют оператору лучше ориентироваться в пространстве и преследовать движущиеся цели. Сам "Бумеранг", как заявляется, может разгоняться до скорости 170 км/ч и не использует спутниковую связь, поэтому его якобы нельзя подавить с помощью антидронового ружья.

Как утверждает пророссийский Telegram-канал "Военный Осведомитель", ранее FPV-дроны появились у 9-го полка так называемой "народной милиции ДНР" (сейчас — 9-я бригада Первого армейского корпуса ВС РФ). В подразделении также обучали операторов.

"После осознания возможностей использования данных дронов, их оснащенность стала повышаться и среди других подразделений, что видно из прикрепленного официального видео Минобороны", — пишут пропагандисты.

Ранее россияне пожаловались на украинские FPV-дроны, уничтожающие дорогостоящую боевую технику. Один из таких БПЛА влетел прямо в открытый люк танка, командир которого вылез передать информацию по рации. В итоге машина полностью сгорела, хотя экипажу удалось спастись.

Писали также, что украинские военные запускают "пустые" дроны без боеприпасов, которые оккупанты принимают за "камикадзе". Таким образом операторы учатся летать на быстрых беспилотниках, а вместе с этим пугают солдат ВС РФ и держат их в напряжении.