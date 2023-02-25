"Залетел в открытый люк": россияне жалуются на дешевые дроны ВСУ, уничтожающие танки

Командир танка выбрался наружу, чтобы воспользоваться рацией, и оператор нанес меткий удар.

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Украинские военные успешно применяют против вражеской техники недорогие дроны-камикадзе. Российский пропагандист Владлен Татарский (Максим Фомин) написал в Telegram, что один из таких беспилотников уничтожил танк ВС РФ.

По его словам, на одном из участков фронта российский танк остановился, чтобы командир вылез и передал важную информацию по защищенной рации, поскольку танковая связь УКВ-диапазона легко прослушивается. Украинский оператор воспользовался возможностью и отправил украинский дрон с управлением от первого лица (FPV) прямо внутрь боевой машины.

"В открытый люк прилетело… Экипаж остался жив, а вот танк сгорел. Его убила маленькая хр*нотень за 30 тысяч рублей (не за 2,5 млн)", — отметил пропагандист.

Владлен Татарский также возмутился, что Минобороны России не создает подразделения ВС РФ, специализирующихся на FPV-дронах. По его информации, с российской стороны сборкой таких БПЛА занимаются только энтузиасты-любители.

"Вдумайтесь: технику, способную уничтожать танки, делают в гаражах. Надо менять наш подход к СВО, год все таки прошел", — отметил он.

Украинские военные действительно используют дроны-камикадзе, поражающие танки ВС РФ. Недавно 35-й бригада морской пехоты ВСУ похвасталась летательными аппаратами стоимостью около $500, которые применяют в Донецкой области. Они поднимают до 1 кг взрывчатки или осколочные боеприпасы для уничтожения пехоты.

Недавно бойцы 74 ОРБ ВСУ уничтожили БТР россиян с помощью дрона-камикадзе. Как рассказали в волонтерской организации "Хортицька варта", оккупанты пытались сбить его с помощью средств РЭБ, но безуспешно.