Средства РЭБ не помогли: дрон-камикадзе уничтожил российский БТР на передовой (видео)

Россияне пытались подавить работу беспилотника ВСУ, чтобы спасти бронетехнику и экипаж, но украинский оператор оказался очень умелым.

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Бойцы 74 Отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины с помощью дрона эффектно уничтожили российский бронетранспортер. Видеозапись атаки опубликовала в Facebook общественная организация "Хортицька Варта".

Беспилотник с управлением от первого лица (First Person View или сокращенно FPV) обнаружил российский БТР-Д, который остановился вместе с оккупантами посреди поля. Как отмечает "Хортицька Варта", россияне активно пытались подавить украинский дрон-камикадзе с помощью средств радиоэлектронной борьбы, однако оператор сумел обойти их и поразить боевую машину. Неясно, насколько серьезный ущерб нанесла атака, однако, судя по ролику, взрыв получился достаточно мощным.

"Вражеский БТР-Д вместе с экипажем отправили на концерт к Кобзону. Слава нашим воинам", — прокомментировали волонтеры.

Ранее уже писали, что "Хортицька Варта" закупает дроны-камикадзе для украинских военнослужащих, воющих на Запорожском направлении. Стоимость летательных аппаратов составляет $350-$400 в зависимости от модификации, они могут нести до 1 кг взрывчатки, чтобы взрывать различную боевую технику, включая танки. Один из них бойцы ВСУ с помощью FPV-дрона уничтожили под Васильевкой в Запорожской области 18 января.

В феврале появилось видео, как дрон 74-й ОРБ поразил российский танк на передовой. Оператор отправил беспилотник в слабое место в кормовой части, чтобы нанести как можно больший ущерб и гарантированно вывести технику из строя.

Недавно дрон ВСУ поразил четырех россиян, которые пытались его подстрелить из автоматической винтовки. Неподготовленные бойцы ВС РФ собрались очень близко друг к другу и оказались в радиусе поражения одной-единственной гранаты.