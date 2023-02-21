Нашел слабое место: дрон-камикадзе ВСУ уничтожил российский танк на передовой (видео)

Инженеры вооружили дешевый беспилотник взрывчаткой, поражающей боевую технику за миллионы долларов.

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Бойцы 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины уничтожили российский танк на передовой с помощью самодельного дрона-камикадзе. Видеозапись атаки в Facebook показала общественная организация "Хортицька варта" из Запорожья, которая обеспечивает военных беспилотниками.

В ролике запечатлено, как оператор вместе с помощниками с помощью пульта и монитора управляет дроном, летящим над заснеженным полем боя. Среди воронок и останков другой техники он заметил неподвижный российский танк, возможно, брошенный сбежавшим экипажем, и решил его уничтожить. Он сделал крюк и залетел в кормовую часть боевой машины, где броня значительно слабее.

"Минус вражеский танк! Наши дроны-камикадзе продолжают уничтожать врагов! Мужественные украинские военные выследили вражескую технику и нанесли удар дроном-камикадзе. В этот раз удалось подбить танк окупантов", — отчиталась ОО "Хортицька варта".

На мониторе можно заметить надпись "HORT VARTA", она указывает на то, что дрон-камикадзе передан именно украинскими волонтерами из Запорожья. Ранее писали, что "Хортицька варта" закупает для военных дешевые ударные БПЛА стоимостью около $400, которые несут до 1 кг взрывчатки и могут поражать даже танки. По словам волонтеров, аппараты хорошо защищены от средств РЭБ и позволяют операторам получать видео с камер до самого момента удара. Кроме того, дроны отличаются высокой точностью.

17 февраля появилось видео, как украинский дрон-камикадзе поразил российский танк на территории Каховской ГЭС. Оккупанты спрятали его в тоннеле рядом с дамбой и закрыли деревянными панелями. Операторы ВСУ взорвали один дрон, чтобы расчистить путь, а вторым поразили саму боевую машину.

Писали также, как солдат ВС РФ взорвался, ударив палкой дрон-камикадзе. Вероятно, он пытался достать беспилотник, случайно застрявший на дереве.