Российский солдат подорвался, пытаясь сбить палкой дрон-камикадзе ВСУ (видео)

Оккупант сам нарвался на беспилотник, который застрял среди веток и не представлял для него особой угрозы.

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Российский солдат погиб, пытаясь "обезвредить" украинский дрон-камикадзе Bavovna. Блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал видеозапись происшествия в Twitter.

Не так давно волонтеры поставили Вооруженным силам Украины легкие "камикадзе" Bavovna, сделанные на базе гоночных FPV-дронов. Их можно узнать по двум скрученным проволокам, видимым на записях с камер. Судя по всему, один из таких беспилотников потерял управление и застрял среди веток неподалеку от позиций ВС РФ.

Один из российских солдат заметил летательный аппарат и принялся тыкать в него палкой на расстоянии в несколько метров. В результате беспилотник сдетонировал и взорвался. Как показала запись с камеры другого дрона, взрыв был виден издалека.

[ + – ] Сергей Стерненко с дронами "Бавовна" Фото: Twitter

"Идет русский по Украине. Видит, наш FPV-дрон лежит. Подошел к нему, и умер", — отчитался Сергей Стерненко в своем посте.

Ранее писали, как украинский дрон BAVOVNA победил солдата ВС РФ на "дуэли". Оператор спецподразделения Национальной гвардии "Омега М2" повел беспилотник над российскими окопами, где оккупант заметил его и открыл огонь. Но это ему не помогло, ведь украинский военный совершил ловкие маневры и влетел прямо в стрелка.

Известно также, что украинский дрон R18 смог вернуться к оператору после того, как по нему открыли огонь российские солдаты. "Птичка" смогла уйти от оккупантов, несмотря на "ранение".

Фокус информировал о том, что инженеры тестируют ударный дрон "Кобра", который был разработан в Украине. Его себестоимость составляет $2000.