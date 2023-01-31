Автомат не помог: украинский дрон BAVOVNA победил солдата ВС РФ на "дуэли" (видео)

БПЛА-камикадзе под названием BAVOVNA смог уклониться от вражеского огня и поразил российского стрелка в окопе.

Related video

Боец специального подразделения Национальной гвардии "Омега М2" с помощью дрона устроил охоту на российского военного. Видеоролик опубликовал Телеграм-канал "Вартові еспресо".

Солдат ВС РФ, прячущийся в окопе, заметил украинский беспилотник с видом от первого лица (FPV), пролетевший рядом, и попытался сбить его, открыв огонь из автомата Калашникова. В ролике слышно, как аэроразведчик, наблюдающий за происходящим через камеру другого БПЛА, подсказал оператору дрона-камикадзе, где укрылся противник.

"Не подведите, сейчас дуэль у вас: кто кого", — отметил военнослужащий за кадром.

Быстрый FPV-беспилотник зашел на второй круг, маневрируя и уклоняясь от автоматных очередей. Улучив подходящий момент, оператор Нацгвардии направил летательный аппарат в окоп и поразил оккупанта прямым попаданием.

На записи с камеры "камикадзе" видна надпись BAVOVNA. Волонтер Сергей Стерненко пишет в Facebook, что недавно FPV-дроны с таким названием передали подразделению "Омега М2". Он также опубликовал видеоролик, показывающий их работу на передовой: маневренные и точные БПЛА поражают российских солдат в различных укрытиях, а также боевую технику, такую как БМП.

Ранее писали, как Нацгвардия уничтожает российскую технику под Авдеевкой с помощью дронов-камикадзе. Подразделение "Омега" точечными взрывамивыводит из строя бронетранспортеры ВС РФ вместе с экипажем.

Недавно дрон ВСУ уничтожил россиян под Бахмутом, поразив огневую точку. Оператор метко направил на вражескую позицию БПЛА, который взорвался при столкновении.