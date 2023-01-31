Автомат не допоміг: український дрон BAVOVNA переміг солдата ЗС РФ на "дуелі" (відео)

БПЛА-камікадзе під назвою BAVOVNA зміг ухилитися від ворожого вогню та уразив російського стрільця в окопі.

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Боєць спеціального підрозділу Національної гвардії "Омега М2" за допомогою дрона влаштував полювання на російського військового. Відеоролик опублікував Телеграм-канал "Вартові еспресо".

Солдат ЗС РФ, що ховається в окопі, помітив український безпілотник з видом від першої особи (FPV), що пролетів поряд, і спробував збити його, відкривши вогонь з автомата Калашникова. У ролику чути, як аеророзвідник, який спостерігає за тим, що відбувається через камеру іншого БПЛА, підказав оператору дрона-камікадзе, де сховався противник.

"Не підведіть, зараз дуель у вас: хто кого", — зазначив військовослужбовець за кадром.

Швидкий FPV-безпілотник зайшов на друге коло, маневруючи та ухиляючись від автоматних черг. Вибравши потрібний момент, оператор Нацгвардії направив літальний апарат в окоп і уразив окупанта прямим попаданням.

На записі з камери "камікадзе" видно напис BAVOVNA. Волонтер Сергій Стерненко пише у Facebook, що нещодавно FPV-дрони з такою назвою передали підрозділу "Омега М2". Він також опублікував відеоролик, що показує їхню роботу на передовій: маневрені та точні БПЛА уражають російських солдатів у різних укриттях, а також бойову техніку, таку як БМП.

Раніше писали, як Нацгвардія знищує російську техніку під Авдіївкою за допомогою дронів-камікадзе. Підрозділ "Омега" точковими вибухами виводить з ладу бронетранспортери ЗС РФ разом із екіпажем.

Нещодавно дрон ЗСУ знищив росіян під Бахмутом, уразивши вогневу точку. Оператор влучно направив на ворожу позицію БПЛА, який вибухнув під час зіткнення.