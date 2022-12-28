Нацгвардія знищує техніку ЗС РФ дронами-камікадзе під Авдіївкою (відео)

Росіяни активно наступають на Авдіївському напрямку, але оператори ЗСУ зупиняють БМП, завдаючи ударів з величезною точністю.

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Спеціальний підрозділ Національної гвардії України "Омега" за допомогою дронів ефективно знищує бойову техніку російських військ під Авдіївкою. Пресслужба Нацгвардії показала роботу операторів у YouTube.

Військовослужбовці "Омеги" активно використовують дрони-камікадзе для ураження ворожих бойових машин піхоти — у ролику показано знищення чотирьох. Судячи з усього, оператори управляють квадрокоптерами з прикріпленими до них боєприпасами, які вибухають в разі зіткнення з ворожими об'єктами. Під час польоту БПЛА передають операторам відео з камер, дозволяючи керувати від першої особи та зберігати записи.

В одному з випадків український дрон-камікадзе наздогнав російський бронетранспортер на дорозі. Солдати, що їхали згори, помітили безпілотник і відкрили вогонь, але вже надто пізно — оператор "Омеги" довів його з ювелірною точністю прямо до ноги одного з окупантів.

Як зазначає пресслужба "Нацгвардії", ЗС РФ намагаються зайти до Авдіївки з флангу, і такої активності у цьому напрямі не було з червня. Росіяни масово обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії, а потім відправляють у наступ цілі підрозділи з бойовою технікою, іноді одночасно на кількох напрямках.

"Силами українських воїнів за тиждень знищено 7 одиниць броньованої техніки та понад півсотні російських загарбників", — повідомила Нацгвардія. — "Нашим військовим вдається фантастичними зусиллями утримати цей стратегічний сателіт на підходах до Донецька".

Напередодні стало відомо, що український дрон знищив російський танк Т-90М за допомогою кумулятивних гранат РКГ-3. Передбачається, що бойова машина наїхала на протитанкову міну, після чого екіпаж утік. Українські військові вирішили остаточно добити Т-90М, щоби окупанти більше не змогли його відремонтувати.

У листопаді українські інженери показали надточний дрон-камікадзе eBOSH проти техніки. Вони зібрали квадрокоптер і приладнали до нього звичайну пластикову трубу, помістивши всередину гранату ВОГ-17. Під час випробувань безпілотник знищив автомобіль "Москвич".

Писали також, як російський дрон-камікадзе "Ланцет" не зміг пробити маскувальну сітку танка ЗСУ. Безпілотник, який Міноборони РФ називає найкращим у своєму арсеналі, розвалився на дві частини під час атаки.