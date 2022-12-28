Нацгвардия уничтожает технику ВС РФ дронами-камикадзе под Авдеевкой (видео)

Россияне активно наступают на Авдеевском направлении, но операторы ВСУ останавливают БМП, нанося удары с ювелирной точностью.

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Специальное подразделение Национальной гвардии Украины "Омега" с помощью дронов эффективно уничтожает боевую технику российских войск под Авдеевкой. Пресс-служба Нацгвардии показала работу операторов в YouTube.

Военнослужащие "Омеги" активно используют дроны-камикадзе для поражения вражеских боевых машин пехоты — в ролике показано уничтожение четырех. Судя по всему операторы управляют квадрокоптерами с прикрепленной к ним боеприпасами, которые взрываются при столкновении с вражескими объектами. Во время полета БПЛА передают операторам видео с камер, позволяя управлять от первого лица и сохранять записи.

В одном из случаев украинский дрон-камикадзе догнал российский бронетранспортер на проселочной дороге. Солдаты, ехавшие сверху, заметили беспилотник и открыли огонь, но уже слишком поздно — оператор "Омеги" довел его с ювелирной точностью прямо к ноге одного из оккупантов.

Как отмечает пресс-служба "Нацгвардии", ВС РФ пытаются зайти в Авдеевку с фланга, и такой активности в этом направлении не было с июня. Россияне массировано обстреливают позиции ВСУ из артиллерии, а затем отправляют в наступление целые подразделения с боевой техникой, иногда одновременно на нескольких направлениях.

"Силами украинских воинов за неделю уничтожено 7 единиц бронированной техники и более полусотни российских захватчиков", — сообщила Нацгвардия. — "Нашим военным удается фантастическими усилиями удержать этот стратегический сателлит на подходах к Донецку".

Накануне стало известно, что украинский дрон уничтожил российский танк Т-90М с помощью кумулятивных гранат РКГ-3. Предполагается, что боевая машина наехала на противотанковую мину, после чего экипаж сбежал. Украинские военные решили окончательно добить Т-90М, чтобы оккупанты больше не смогли его отремонтировать.

В ноябре украинские инженеры показали сверхточный дрон-камикадзе eBOSH против техники. Они собрали квадрокоптер и приделали к нему обычную пластиковую трубу, поместив внутрь гранату ВОГ-17. Во время испытаний беспилотник уничтожил автомобиль "Москвич".

Писали также, как российский дрон-камикадзе "Ланцет" не смог пробить маскировочную сетку танка ВСУ. Беспилотник, который Минобороны РФ называет лучшим в своем арсенале, развалился на две части во время атаки.