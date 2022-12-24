Российский дрон-камикадзе "Ланцет" не пробил маскировочную сетку для танка ВСУ (видео)

ВС РФ запустили по украинское боевой технике сразу два БПЛА, но ни один из них не достиг цели.

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Маскировочная сетка и дерево спасли танк Т-72 Вооруженных сил Украины от атаки российских дронов "Ланцет". Видеоролик от военнослужащих опубликовали аналитики Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

Россияне нацелили на украинский танк два "Ланцета", но ни один из них не достиг своей цели. Один БПЛА развалился на две части: одна половина застряла на дереве, а вторая повисла на маскировочной сетке. Неизвестно, почему дрон-камикадзе не сдетонировал — военный, записавший видеоролик, также задается этим вопросом. Судя по его словам, второй дрон промахнулся.

Обозреватели обратили внимание, что маскировочная сетка не спасла Т-72 от обнаружения, ведь операторы явно смогли заметить машину с воздуха и направить дроны для его уничтожения. К счастью, ВСУ удалось избежать потерь из-за низкого качества российской техники или ошибки оператора.

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" выпускает российское предприятие Zala Aero, который входит в концерн "Калашников". Дрон летает благодаря электродвигателю и двумя парами X-образных крыльев, которые должны обеспечивать высокую маневренность и низкий уровень шума.

"Ланцеты" оснащаются различным оборудованием для поиска целей, в том числе оптическими и инфракрасными камерами, радиометром, лазерным целеуказателем. Блок телевизионного наведения позволяет оператору вручную управлять полетом на финальном этапе, когда дрон пикирует на цель. Существуют две версии аппарата: "Ланцет-1" и "Ланцет-3", какая из них пыталась поразить танк ВСУ — неизвестно.

Характеристики "Ланцет-1"

Запас хода: 30 минут

Полезная нагрузка или боевая часть: 1 кг

Взлетная масса: 5 кг

Дальность полета: 40 км

Характеристики "Ланцет-3"

Запас хода: 40—60 минут в зависимости от полезной нагрузки

Дальность полета: 40—70 км

Полезная нагрузка или боевая часть: 3—5 кг

Взлетная масса: 12 кг

Крейсерская скорость: 80—110 км/ч

Максимальная скорость при пикировании: 300 км/ч

Ранее писали, откуда взялись "Ланцеты" и чем они опасны для Украины. Минобороны РФ называет их самыми эффективными российскими БПЛА, но эксперты говорят, что аппараты на 80% состоят из иностранных комплектующих.

В ноябре бойцы ВСУ показали последствия удара "Ланцета" по гаубице Д-20. После взрыва дрона-камикадзе у артиллерийской установки всего лишь спустило колесо.