Спустило колесо: бойцы ВСУ показали последствия удара "Ланцетом" по гаубице (видео)

В РФ заявили, что они уничтожили украинскую гаубицу Д-20, однако оказалось, что ничего кроме колеса не пострадало.

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Украинские военные в Херсонской области показали результаты попадания по гаубице Д-20 из беспилотника "Ланцет". Об этом сообщает BihusInfo.

Военнослужащие 59-й отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка показали результативное попадание в гаубицу Д-20 из дрона-камикадзе. В результате попадания единственным последствием стало спущенное колесо, других повреждений гаубица не получила.

В репортаже показали также осколки дрона-камикадзе "Ланцет". Вокруг машины видно остатки дрона.

"Поменять колесо и она будет работать. Большого вреда они не нанесли нам. Обычной артиллерией они не могут нас словить, не могут нас побороть на поле боя, поэтому хотят нас достать беспилотниками, ракетами. По нам уже не первый раз прилетают то ракеты, дроны-камикадзе", — рассказал один из военных с позывным "Ганс".

В РФ опубликовали видео удара по Д-20 попутно заявив, что гаубица уничтожена. Российский дрон-камикадзе запускают из катапульты. Бойцы его могут эффективно сбивать, если его вовремя обнаружат. Наводят "Ланцет" при помощи другого БПЛА по типу "Орлан".

Напомним, в РФ начали заменить дефицитные боеприпасы дронами-камикадзе "Ланцет".

Также Фокус разбирался, откуда у РФ взялись "Ланцеты" и чем они опасны для Украины.