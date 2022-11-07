"Ланцеты" вместо ракет: ВС РФ нашли замену дефицитным боеприпасам

Российские войска стали чаще использовать дроны-камикадзе, что может говорить о наращивании их производства на заводах РФ.

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Российская армия начала более массовое использование дронов-камикадзе "Ланцет-3" для ударов по украинским позициям. Об этом сообщает Forbes.

Минобороны РФ стало чаще публиковать видео применения дрона-камикадзе "Ланцет-3" по украинским целям по типу артиллерии, средств ПВО и других. Эксперт по российской оборонной сфере Сэмюэл Бендетт заявил, что это может означать о наращивании производство беспилотников. В России не ожидали массового сопротивления Украины, поэтому на первых этапах они не применяли БПЛА так массово.

"Ланцет" производится дочерний компании концерна Калашников. Он весит около 13 килограммов и имеет отличительный образ в виде Х-образных крыльев. Мощности боеголовки хватает, чтобы поражать бронированные цели сверху. Таким образом РФ пытается убедить свою публику в том, что они имеют хоть одно работающее оружие.

Дрон-камикадзе запускают только тогда, когда БПЛА по типу "Орлан" обнаружит цель и передаст координаты. Это добавляет ВСУ время на реакцию, пока будет наводиться на цель. Также на некоторых роликах видно, что украинские солдаты успевают отбежать от дрона, возможно, он хорошо слышен на подлете к цели. Вдобавок бойцы говорят, что сбивают такие дроны даже из стрелкового оружия.

Вместе с тем ВС РФ применяют "Ланцеты" против макетов. На одно из роликов показано уничтожение Бук-М1, который по характеру разрушения, является ни чем иным как макетом, а не боевой единицей.

[ + – ] Кадры уничтожения макета ЗРК Бук-М1

Напомним, ВСУ уже неоднократно сбивали российские дроны "Ланцет-3", один из них бойцы 28-й механизированной бригады поразили в августе. Украинские военные научились эффективно сбивать "Ланцеты" также как и иранские дроны "Шахед".