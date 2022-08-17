Бойцы 28 мехбригады "приземлили" российские БПЛА "Ланцет-3" и "Элерон-3" (фото)
Отмечается, что украинские военные сбили беспилотники из обычного стрелкового оружия.
Бойцы 28 механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода сбили два беспилотника ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба бригады.
Военные сбили российские беспилотники из стрелкового оружия. В результате нескольких выстрелов удалось сбить дрон-камикадзе "Ланцет-3" и разведывательный беспилотник "Элерон-3".
"То есть несколько выстрелов наших рыцарей обошлись Российской Федерации в несколько миллионов рублей", — резюмировали военные.
Что известно о сбитых беспилотниках?
Ланцет-3 это российский дрон-камикадзе. Он был представлен в 2019 году. Представляет собой доработанный вариант Дрона "Куб-БЛА". Разработкой беспилотника занимается компания ZALA. Основные характеристики БПЛА:
- дальность полета — 40 км
- время в воздухе — до 1 часа
- скорость полета — 110 км/ч в воздухе и 300 км/ч при атаке цели
Второй беспилотник "Элерон-3" — это комплекс ближнего радиуса действия, предназначенный для ведения разведки. Разработан предприятием ЭНИКС. На вооружение ВС РФ поступил в 2012 году.
Основные характеристики "Элерона-3":
- высота полета — до 3 км
- время полета — полтора часа
- радиус действия — от 25 до 50 км
- Применялся войсками РФ в Сирии.
Напомним, Фокус разбирался, чем известен БПЛА "Ланцет" и в чем его особенности. Также был материал об особенностях дрона-разведчика "Элерон". Один такой БПЛА стоит около 100 тысяч долларов.