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Военный Фокус Российско-украинская война

Бойцы 28 мехбригады "приземлили" российские БПЛА "Ланцет-3" и "Элерон-3" (фото)

всу сбили беспилотники
Остатки дрона-камикадзе

Отмечается, что украинские военные сбили беспилотники из обычного стрелкового оружия.

Бойцы 28 механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода сбили два беспилотника ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Военные сбили российские беспилотники из стрелкового оружия. В результате нескольких выстрелов удалось сбить дрон-камикадзе "Ланцет-3" и разведывательный беспилотник "Элерон-3".

российские бпла
Приземленный Элерон-3

"То есть несколько выстрелов наших рыцарей обошлись Российской Федерации в несколько миллионов рублей", — резюмировали военные.

Что известно о сбитых беспилотниках?

Ланцет-3 это российский дрон-камикадзе. Он был представлен в 2019 году. Представляет собой доработанный вариант Дрона "Куб-БЛА". Разработкой беспилотника занимается компания ZALA. Основные характеристики БПЛА:

  • дальность полета — 40 км
  • время в воздухе — до 1 часа
  • скорость полета — 110 км/ч в воздухе и 300 км/ч при атаке цели
всу сбили ланцет
Ланцет-3

Второй беспилотник "Элерон-3" — это комплекс ближнего радиуса действия, предназначенный для ведения разведки. Разработан предприятием ЭНИКС. На вооружение ВС РФ поступил в 2012 году.

Основные характеристики "Элерона-3":

  • высота полета — до 3 км
  • время полета — полтора часа
  • радиус действия — от 25 до 50 км
  • Применялся войсками РФ в Сирии.

Напомним, Фокус разбирался, чем известен БПЛА "Ланцет" и в чем его особенности. Также был материал об особенностях дрона-разведчика "Элерон". Один такой БПЛА стоит около 100 тысяч долларов.