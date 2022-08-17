Бойцы 28 мехбригады "приземлили" российские БПЛА "Ланцет-3" и "Элерон-3" (фото)

Отмечается, что украинские военные сбили беспилотники из обычного стрелкового оружия.

Бойцы 28 механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода сбили два беспилотника ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Военные сбили российские беспилотники из стрелкового оружия. В результате нескольких выстрелов удалось сбить дрон-камикадзе "Ланцет-3" и разведывательный беспилотник "Элерон-3".

[ + – ] Приземленный Элерон-3

"То есть несколько выстрелов наших рыцарей обошлись Российской Федерации в несколько миллионов рублей", — резюмировали военные.

Что известно о сбитых беспилотниках?

Ланцет-3 это российский дрон-камикадзе. Он был представлен в 2019 году. Представляет собой доработанный вариант Дрона "Куб-БЛА". Разработкой беспилотника занимается компания ZALA. Основные характеристики БПЛА:

дальность полета — 40 км

время в воздухе — до 1 часа

скорость полета — 110 км/ч в воздухе и 300 км/ч при атаке цели

Второй беспилотник "Элерон-3" — это комплекс ближнего радиуса действия, предназначенный для ведения разведки. Разработан предприятием ЭНИКС. На вооружение ВС РФ поступил в 2012 году.

Основные характеристики "Элерона-3":

высота полета — до 3 км

время полета — полтора часа

радиус действия — от 25 до 50 км

Применялся войсками РФ в Сирии.

Напомним, Фокус разбирался, чем известен БПЛА "Ланцет" и в чем его особенности. Также был материал об особенностях дрона-разведчика "Элерон". Один такой БПЛА стоит около 100 тысяч долларов.