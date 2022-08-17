Бійці 28 мехбригади "приземлили" російські БПЛА "Ланцет-3" та "Елерон-3" (фото)

Зазначається, що українські військові збили безпілотники зі звичайної стрілецької зброї.

Бійці 28 механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу збили два безпілотники ЗС РФ. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Військові збили російські безпілотники зі стрілецької зброї. Внаслідок кількох пострілів вдалося збити дрон-камікадзе "Ланцет-3" та розвідувальний безпілотник "Елерон-3".

[ + – ] Приземлений Елерон-3

"Тобто кілька пострілів наших лицарів коштували Російській Федерації кілька мільйонів рублів", — резюмували військові.

Що відомо про збиті безпілотники?

Ланцет-3 — це російський дрон-камікадзе. Він був представлений у 2019 році. Є доопрацьованим варіантом дрона "Куб-БЛА". Розробкою безпілотника займається компанія Zala. Основні характеристики БПЛА:

дальність польоту — 40 км

час у повітрі — до 1 години

швидкість польоту — 110 км/год у повітрі та 300 км/год при атаці цілі

Другий безпілотник "Елерон-3" — це комплекс ближнього радіусу дії, призначений для ведення розвідки. Розроблено підприємством ЕНІКС. На озброєння ЗС РФ надійшов у 2012 році.

Основні характеристики "Елерона-3":

висота польоту — до 3 км

час польоту — півтори години

радіус дії — від 25 до 50 км

Застосовувався військами РФ у Сирії.

Нагадаємо, Фокус розбирався, чим відомий БПЛА "Ланцет" і в чому його особливості. Також був матеріал про особливості дрона-розвідника "Елерон". Один такий БПЛА коштує близько 100 тисяч доларів.