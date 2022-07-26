ЗСУ збили російський дрон-розвідник "Елерон": на що здатний БПЛА (відео)
Українські ЗМІ стверджують, що один такий пристрій обходиться російській армії у $100 тис.
Сили ЗСУ збили російський БПЛА "Елерон". Про це у своєму зведенні повідомило оперативне командування "Південь". Фокус розповість, що відомо про цей ударний дрон ЗС РФ.
25 липня 2022 року речник оперативного командування "Південь" повідомив, що захисники України виявили збитого дрон"Елерон". Сталося це в Миколаївському районі.
Дрон "Елерон": технічні характеристики
За даними з російської Вікіпедії, "Елерон" використовують для розвідки та спостереження. Компанією-розробником є російське підприємство "ЕНІКС". Дрон запускається завдяки пусковій установці Т23П з використанням гумового джгута, а приземляється на парашуті. Керується за допомогою портативної наземної станції Т23У. Для обслуговування всього комплексу достатньо двох осіб.
БПЛА оснащений електродвигуном зі штовхаючим гвинтом, 10Х відеокамерою, цифровою фотокамерою, ІЧ-камерою та електронікою для передачі даних. Геопозиціювання об'єктів визначає завдяки технологіям ГЛОНАСС та GPS. Російські розробники стверджують, що "Елерон" здатний витримати температуру від -30 до +45 градусів за Цельсієм та вологість 98%.
- Розмах крила: 1,47 м
- Довжина: 0,45 м
- Маса: 3,4 кг
- Максимальна швидкість польоту: 130 км/год
- Тривалість польоту: 100 хв
- Максимальна висота: 3000 м
Якщо говорити про одну з нових модифікацій, "Елерон 3", то перебуваючи на зв'язку з оператором, він може вести розвідку в радіусі 25 км. Якщо безпілотник не на зв'язку, він все одно здатний проводити розвідку, записуючи всю відеоінформацію. В такому разі радіус його дії становить 50 км.
У Вікіпедії також зазначено, що "Елерон-3" застосовувався під час збройного конфлікту з ІДІЛ у Сирії.
Вартість дрона-розвідника становить $100 тис. Згідно з даними aex.ru за 2013 рік, один "Елерон-3" коштував 2,9 млн руб. У перерахунку за сьогоднішнього курсу, озвученого ЦБ Росії, це $50 тис. Цілком імовірно, що сьогодні пристрій коштує вдвічі дорожче.
"ЕНІКС" створює для армії РФ не тільки "Елерон 3", а й модифікацію "Елерон-3СВ", а варіант "Елерон-Б" експортується до інших країн.
Фокус інформував про те, що Армію дронів поповнять польські БПЛА "розвідники", а також промислові комерційні дрони.
Писали також, що українським хактивістам вдалося атакувати понад 750 онлайн-магазинів, які продають дрони в Росії. Акція проведена, щоб перешкодити купівлі дронів військовими та цивільними та відправлення їх на фронт з метою допомогти ЗС РФ.