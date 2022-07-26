ЗСУ збили російський дрон-розвідник "Елерон": на що здатний БПЛА (відео)

Українські ЗМІ стверджують, що один такий пристрій обходиться російській армії у $100 тис.

Сили ЗСУ збили російський БПЛА "Елерон". Про це у своєму зведенні повідомило оперативне командування "Південь". Фокус розповість, що відомо про цей ударний дрон ЗС РФ.

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25 липня 2022 року речник оперативного командування "Південь" повідомив, що захисники України виявили збитого дрон"Елерон". Сталося це в Миколаївському районі.

Дрон "Елерон": технічні характеристики

За даними з російської Вікіпедії, "Елерон" використовують для розвідки та спостереження. Компанією-розробником є російське підприємство "ЕНІКС". Дрон запускається завдяки пусковій установці Т23П з використанням гумового джгута, а приземляється на парашуті. Керується за допомогою портативної наземної станції Т23У. Для обслуговування всього комплексу достатньо двох осіб.

БПЛА оснащений електродвигуном зі штовхаючим гвинтом, 10Х відеокамерою, цифровою фотокамерою, ІЧ-камерою та електронікою для передачі даних. Геопозиціювання об'єктів визначає завдяки технологіям ГЛОНАСС та GPS. Російські розробники стверджують, що "Елерон" здатний витримати температуру від -30 до +45 градусів за Цельсієм та вологість 98%.

Розмах крила: 1,47 м

Довжина: 0,45 м

Маса: 3,4 кг

Максимальна швидкість польоту: 130 км/год

Тривалість польоту: 100 хв

Максимальна висота: 3000 м

Якщо говорити про одну з нових модифікацій, "Елерон 3", то перебуваючи на зв'язку з оператором, він може вести розвідку в радіусі 25 км. Якщо безпілотник не на зв'язку, він все одно здатний проводити розвідку, записуючи всю відеоінформацію. В такому разі радіус його дії становить 50 км.

У Вікіпедії також зазначено, що "Елерон-3" застосовувався під час збройного конфлікту з ІДІЛ у Сирії.

Вартість дрона-розвідника становить $100 тис. Згідно з даними aex.ru за 2013 рік, один "Елерон-3" коштував 2,9 млн руб. У перерахунку за сьогоднішнього курсу, озвученого ЦБ Росії, це $50 тис. Цілком імовірно, що сьогодні пристрій коштує вдвічі дорожче.

"ЕНІКС" створює для армії РФ не тільки "Елерон 3", а й модифікацію "Елерон-3СВ", а варіант "Елерон-Б" експортується до інших країн.

Фокус інформував про те, що Армію дронів поповнять польські БПЛА "розвідники", а також промислові комерційні дрони.

Писали також, що українським хактивістам вдалося атакувати понад 750 онлайн-магазинів, які продають дрони в Росії. Акція проведена, щоб перешкодити купівлі дронів військовими та цивільними та відправлення їх на фронт з метою допомогти ЗС РФ.