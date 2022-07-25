ЗСУ отримають супер дрони Fly Eye і Matrice: що відомо про ці БПЛА (фото, відео)

Міністр цифрової трансформації України анонсував поповнення Армії дронів.

Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі повідомив про те, що "невдовзі на фронті з'являться супердрони". За словами чиновника, це стало можливим завдяки пожертвуванням українців.

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Міністр цифрової трансформації України уточнив, що вже укладено контракти на закупівлю БПЛА для Армії дронів на загальну суму 260,5 млн. грн. За його словами, ЗСУ отримають:

78 мультикоптерів Matrice,

2 наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate,

20 дронів-розвідників Fly Eye.

Наземні системи для БПЛА Warmate були куплені завдяки ініціативі Monobank. "Готуємо маркери, щоб ви могли залишити на них послання окупантам", — пожартував Федоров.

Він також трохи розповів і про самі апарати. Так, Федоров зазначив, що Matrice оснащені функціями штучного інтелекту. "Вони можуть записувати високоякісні відео, фокусуватися на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку", — уточнив міністр.

Дрони Fly Eye він назвав "одними з найкращих дронів-розвідників у світі", а також додав, що їх покупка стала можливою завдяки допомозі "підприємця у сфері космічних технологій Максима Полякова, який добре розуміє важливість технологічної переваги на фронті".

"Максим перерахував на Армію дронів понад 100 млн грн! Дякую за таку підтримку!", — підсумував Федоров.

[ + – ] Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK Фото: DJI

Дрон Matrice — технічні характеристики

Пристрої Matrice виробляє компанія DJI і вони позиціонуються на ринку, як комерційні промислові БПЛА. Оскільки міністр не уточнив, якої саме модифікації є куплені для ЗСУ пристрої, Фокус розкриє технічні характеристики моделі 300 RTK.

У повітрі цей БПЛА може провести трохи менше години на одному заряді — 55 хвилин. Максимальна висота — 7000 м. Апарат оснащений ШІ-функціоналом, системою виявлення та позиціонування. За передачу даних відповідає технологія OcuSync Enterprise. Дальність передачі даних становить максимум 15 км, максимальне розширення відео при цьому становить 1080p. З перешкодами можна впоратися, переключаючись на різні частоти в діапазоні 2,4 — 5,8 ГГц, а про безпеку інформації "подбає" алгоритм шифрування AES-256.

Дрон-розвідник Fly Eye: що про нього відомо

БПЛА виробляється польською компанією WB Electronics SA Його корпус виконаний із композитних матеріалів, оснащений трилопатевим гвинтом та електродвигуном. Вага пристрою — 11 кг, довжина — 1,9 м, розмах крил — 3,6 м. Тривалість польоту складає від 120 до 180 хв., залежно від метеоумов. Керувати апаратом можна за допомогою "рідного" програмного забезпечення, а також завдяки софту для управління артилерійським вогнем Topaz і програмного забезпечення для управління вогнем мінометів SKOM.

Запускається дрон-розвідник Fly Eye з рук. Він здатний розвинути швидкість до 160 км/год і піднятися на висоту на 4000 м. При цьому максимальна дальність польоту становить 50 км. Розвідка здійснюється завдяки електрооптичній камері високої роздільної здатності, інфрачервоним сенсорам (зйомка можлива в нічний час), лазерному далекоміру, що дозволяє визначати точну відстань до кожного об'єкта.

[ + – ] Військовий запускає дрон Fly Eye Фото: wnp.pl

Дрон-камікадзе Warmate: на що він здатний

Цей БПЛА також розроблений компанією WB Electronics SA. Він запускається з контейнерної пускової установки. Саме дві такі установки й закупили для Армії дронів, про що повідомляв міністр Федоров.

[ + – ] Польський солдат і дрон Warmate Фото: WB Electronics S.A.

Апарат має електродвигун і належить до класу барражуючих боєприпасів. Радіус дії — 10 км, тривалість барражування — 30 хв., максимальна швидкість — 150 км/год, максимальна висота польоту — 500 м, вага — 4 кг. Розробники уможливили оснащення пристрою боєголовками з масою вибухової речовини до 800 г. БПЛА управляється автоматично, і якщо він не спрацює, то сам повернеться на базу.

Однак процес атаки контролюється безпосередньо оператором за допомогою спеціального оптичного пристрою, і оператор може як завдати удару, так і скасувати його, після чого дрон Warmate повернеться в місце запуску.

Раніше ми повідомляли про "найсильніші" БПЛА іранського виробництва. Є побоювання, що Іран продав РФ свої дрони на кшталт "Шахед-129" та "Шахед-191", які не тільки можуть вести розвідку, а й випускати ракети.