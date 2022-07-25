ЗСУ отримають супер дрони Fly Eye і Matrice: що відомо про ці БПЛА (фото, відео)
Міністр цифрової трансформації України анонсував поповнення Армії дронів.
Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі повідомив про те, що "невдовзі на фронті з'являться супердрони". За словами чиновника, це стало можливим завдяки пожертвуванням українців.
Міністр цифрової трансформації України уточнив, що вже укладено контракти на закупівлю БПЛА для Армії дронів на загальну суму 260,5 млн. грн. За його словами, ЗСУ отримають:
- 78 мультикоптерів Matrice,
- 2 наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate,
- 20 дронів-розвідників Fly Eye.
Наземні системи для БПЛА Warmate були куплені завдяки ініціативі Monobank. "Готуємо маркери, щоб ви могли залишити на них послання окупантам", — пожартував Федоров.
Він також трохи розповів і про самі апарати. Так, Федоров зазначив, що Matrice оснащені функціями штучного інтелекту. "Вони можуть записувати високоякісні відео, фокусуватися на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку", — уточнив міністр.
Дрони Fly Eye він назвав "одними з найкращих дронів-розвідників у світі", а також додав, що їх покупка стала можливою завдяки допомозі "підприємця у сфері космічних технологій Максима Полякова, який добре розуміє важливість технологічної переваги на фронті".
"Максим перерахував на Армію дронів понад 100 млн грн! Дякую за таку підтримку!", — підсумував Федоров.
Дрон Matrice — технічні характеристики
Пристрої Matrice виробляє компанія DJI і вони позиціонуються на ринку, як комерційні промислові БПЛА. Оскільки міністр не уточнив, якої саме модифікації є куплені для ЗСУ пристрої, Фокус розкриє технічні характеристики моделі 300 RTK.
У повітрі цей БПЛА може провести трохи менше години на одному заряді — 55 хвилин. Максимальна висота — 7000 м. Апарат оснащений ШІ-функціоналом, системою виявлення та позиціонування. За передачу даних відповідає технологія OcuSync Enterprise. Дальність передачі даних становить максимум 15 км, максимальне розширення відео при цьому становить 1080p. З перешкодами можна впоратися, переключаючись на різні частоти в діапазоні 2,4 — 5,8 ГГц, а про безпеку інформації "подбає" алгоритм шифрування AES-256.
Дрон-розвідник Fly Eye: що про нього відомо
БПЛА виробляється польською компанією WB Electronics SA Його корпус виконаний із композитних матеріалів, оснащений трилопатевим гвинтом та електродвигуном. Вага пристрою — 11 кг, довжина — 1,9 м, розмах крил — 3,6 м. Тривалість польоту складає від 120 до 180 хв., залежно від метеоумов. Керувати апаратом можна за допомогою "рідного" програмного забезпечення, а також завдяки софту для управління артилерійським вогнем Topaz і програмного забезпечення для управління вогнем мінометів SKOM.
Запускається дрон-розвідник Fly Eye з рук. Він здатний розвинути швидкість до 160 км/год і піднятися на висоту на 4000 м. При цьому максимальна дальність польоту становить 50 км. Розвідка здійснюється завдяки електрооптичній камері високої роздільної здатності, інфрачервоним сенсорам (зйомка можлива в нічний час), лазерному далекоміру, що дозволяє визначати точну відстань до кожного об'єкта.
Дрон-камікадзе Warmate: на що він здатний
Цей БПЛА також розроблений компанією WB Electronics SA. Він запускається з контейнерної пускової установки. Саме дві такі установки й закупили для Армії дронів, про що повідомляв міністр Федоров.
Апарат має електродвигун і належить до класу барражуючих боєприпасів. Радіус дії — 10 км, тривалість барражування — 30 хв., максимальна швидкість — 150 км/год, максимальна висота польоту — 500 м, вага — 4 кг. Розробники уможливили оснащення пристрою боєголовками з масою вибухової речовини до 800 г. БПЛА управляється автоматично, і якщо він не спрацює, то сам повернеться на базу.
Однак процес атаки контролюється безпосередньо оператором за допомогою спеціального оптичного пристрою, і оператор може як завдати удару, так і скасувати його, після чого дрон Warmate повернеться в місце запуску.
Раніше ми повідомляли про "найсильніші" БПЛА іранського виробництва. Є побоювання, що Іран продав РФ свої дрони на кшталт "Шахед-129" та "Шахед-191", які не тільки можуть вести розвідку, а й випускати ракети.